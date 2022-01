Tendenze Moda Donna Primavera-Estate 2022

Le passerelle primavera-estate 2022 sono finite da un po' ed è dunque tempo di fare il punto sulle tendenze moda per la prossima primavera. Come ogni stagione, una valanga di novità e rivisitazioni hanno interessato il mondo della moda.



Anche se adesso è il momento in cui stiamo apprezzando i nostri maglioni e cappotti, è bene guardare alle tendenze per non lasciarsi trovare impreparati alla prossima stagione moda. Tra colori frizzanti, vita bassa, minigonna o bermuda: il guardaroba femminile del 2022 sarà alquanto vario.



Sappiamo che la moda è solo una questione di cicli. Ciò che era in voga in passato tornerà di moda anni dopo. E questa primavera-estate 2022 non fa eccezione, anzi. Molte donne, se ne hanno la possibilità, dovranno solo rovistare nel loro guardaroba - o in quello delle loro madri o sorelle maggiori - per trovare i capi che indossavano almeno 20 anni fa.



Gonne microscopiche (preferibilmente in denim), pantaloni a vita bassa, sandali con tacchi piccoli, cinturini, vestiti colorati. Gli anni 2000 faranno il loro ritorno nei nostri guardaroba.

Se non hai la possibilità di avere un guardaroba vintage puoi sempre affidarti ai migliori negozi di abbigliamento online dove, i migliori capi di tendenza e alla moda per donna, saranno presto disponibili.

Gli anni 2000 saranno ben lungi dall'essere l'unico decennio a rivivere quest'anno, dimostrazione ne è stata la sfilata Dior 2022, che ha portato gli anni Sessanta nel mondo delle prossime tendenze con i suoi look color block e le gonne a trapezio, abbigliamento sportivo tanto moderno quanto elegante.



La tendenza delle minigonne

Sarà il must-have della primavera-estate 2022. La minigonna , firmata da stilisti di tutto il mondo, ritornerà prepotentemente in estate. Se dal lato della lunghezza si punta al minimo, dal lato dello stile ce ne sarà per tutti i gusti e per tutte le atmosfere. Gli stilisti i sono espressi: Missoni a Milano, con la minigonna casual-chic, mentre da Miu Miu a Parigi: la minigonna con cintura è in tela beige, come qualsiasi divisa da lavoro. Mentre per Versace, la minigonna è il capo preferito delle donne trendy che svolazzano sulla pista da ballo fino a notte fonda.



L'aspetto minimal

Capi fluidi, monocromatici, con tagli tanto semplici quanto estetici: questa è la ricetta del look minimalista. Per la moda primavera-estate 2022 molti stilisti hanno ceduto alle sirene di questa estetica, che ha elevato la semplicità al rango di arte. Tra questi, Tod's, Jil Sander, ma anche Prada, Max Mara e Rodarte hanno optato per silhouette altamente 'instagrammabili', che rivelano la qualità dei materiali e promettono outfit che si adattano a tutte le circostanze.



Il monocolore Nero

Con lui è impossibile fare passi falsi. Il capo nero è imbattibile a tal punto che, in tutte le forme che assume, diventa un capo basic nel nostro armadio. I pantaloni neri, la giacca biker nera, la borsa nera, gli occhiali da sole neri, questi sono solo alcuni capi che non saranno mai considerati fuori moda. Ogni stilista ha dato la sua personale interpretazione dei capi total black, che possono prendere la forma di un completo bermuda in pelle nera accessoriato con gioielli in oro da Tom Ford o del look casual tutto nero di Balenciaga e Prada.



Ma se giochi troppo sul total black, potresti mimetizzarti con la folla. Quindi, per sventare la trappola, dovrai indossare capi forti con bei volumi come ampi pantaloni neri o un trench nero con spalle larghe da abbinare ad abiti intimi colorati.



Abito-Maglia oversize

Per la prossima stagione moda, la maglia sarà anch'essa un filo conduttore tra gli stilisti. Da Gabriela Hearst ad ACNE e Ferragamo, l'abito-maglia oversize ultra grafico per Gabriela Hearst è elegante e ultra sensuale, che tu lo preferisca a uncinetto o rete, direttamente sulla pelle o indossato su una t-shirt, arioso o spesso, questo capo di abbigliamento sarà sicuramente da inserire nel tuo guardaroba estate 2022.



I bermuda

Più lunghi dei pantaloncini, i bermuda sono in cima alle tendenze 2022. Li vogliamo sportivi, come la silhouette Lacoste che comprende polo, bermuda abbinati e sneakers. Per rendere i bermuda più eleganti, possiamo prendere l'esempio della versione Louis Vuitton: i suoi bermuda kaki oversize sono abbinati a una camicia, scarpe basse e una borsa grande. La migliore equazione secondo Dsquared2? Accompagnare i bermuda a sandali con tacco: un look fresco per la primavera.

Il ritorno della vita bassa



Gli stilisti puntano sulla moda degli anni 2000 e ce la fanno conoscere fin nei minimi dettagli. La moda per i pantaloni a vita bassa, poco frequente dopo il decennio che ha accolto il nuovo millennio, si sta riprendendo il suo posto. Da Miu Miu, il classico pantalone chino è indossato appena sotto i fianchi e allacciato alla cintura. È quindi possibile fargli spazio nel nostro guardaroba da lavoro. Stessa storia per Ferragamo e Coperni, mentre da Coach i jeans sono a vita così bassa da rivelare boxer con stampe pied de poule.



La tendenza a vita bassa è quella di adottare tutti i tipi di pantaloni: pantaloni da jogging, pantaloncini... abbinti a un top molto corto per mostrare più pancia possibile e, a differenza degli anni 2000, quando la vita bassa era associata a pancia piatta e addominali sporgenti, quest'anno non ne vorremo proprio sentirne parlare.



Per brillare per tutta la stagione primavera-estate, sceglieremo così un total look piuttosto pastello o nella gamma cromatica trendy secondo le ultime sfilate: giallo, nero, viola, o anche arancione. Dal top agli accessori passando per l'intimo (almeno quando è visibile), dovrai rispettare il codice colore univoco. In questo modo, non dovrai più preoccuparti della coordinazione dei colori tra questo e quel capo di abbigliamento.



