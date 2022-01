Ricoveri Covid : Positivi asintomatici non saranno considerati

Nel conteggio deidaarriva la svolta. Accogliendo le richieste delle Regioni, il Ministero della Salute ha emanato una circolare in cui sono esclusi dall'elenco deie quindi dal relativo computo dell'occupazione dei posti letto in area medica i pazienti ricoverati per motivi diversi maal. dalla Direzione Generale della Prevenzione e Programmazione Sanitaria, sottolinea che “il paziente ricoverato a vario titolo che risulta positivo al Sars-Cov-2, ma è asintomatico al-19, se assegnato in isolamento al reparto di patologia afferente per il quale il ricovero necessario, anche se calcolato come 'caso', non sarà conteggiato tra idell'Area Medica, fermo restando il rispetto del principio della separazione dei percorsi e della sicurezza dei pazienti". stabilisce il ministero, il bollettino conterrà un nuovo campo, tra cui “Pazientiricoverati in ospedale per varie cause”: fino ad allora, questielencati nelle note generali. Resta invariata la definizione di caso: pazienti ricoverati, indipendentemente dai sintomi”, dovrebbero essere tracciati come casi e segnalati ai sistemi di sorveglianza esistenti."

