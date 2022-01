Rescue Party: Live! è disponibile da oggi su Steam ed Epic a soli €9,99!

Rescue Party: Live! sfida i giocatori a collaborare tra di loro in una corsa contro il tempo, dove dovranno coordinare le loro azioni e prendere le decisioni corrette mentre fronteggiano una varietà di disastri naturali causati dall’uomo.







Esplora! fino a 6 ambientazioni diverse e prova l’elettrizzante modalità Torneo, dove gareggerai con altri giocatori per vincere premi in gioco. Aiuta a salvare i cittadini in pericolo da terremoti, incendi e disastri industriali nei panni di 9 personaggi diversi, tra cui pompieri, bagnini, volontari e anche un tenero e coccoloso cane di nome Poppy Bark.

Tuffati! in questa pericolosa avventura da solo o con amici, online o in locale usando quattro controller o addirittura condividendo una tastiera per il massimo divertimento caotico possibile! Con una varietà di eventi di gioco, disastri e mappe, nessuna missione di soccorso sarà la stessa.

Divertiti! in molteplici scenari gioiosi e colorati, pieni di personaggi divertenti e memorabili! Rescue Party: Live! presenta una grande esperienza ‘party game’ che promette tanto divertimento.

