Myanmar : Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni

L'ex leader civile della Birmania,, è stataa quattrodi carcere in una parte del processo a suo carico al termine del quale rischia decenni di detenzione. Suu Kyi, agli arresti domiciliari dopo il colpo di stato del primo febbraio 2021, è stata dichiarata colpevole di importazione illegale di walkie-talkie. Era già stataa dicembre a quattro anni di reclusione per aver violato le restrizioni sanitarie sul coronavirus, pena ridotta a due anni dalla giunta.

Questa è solo l'ultima di una dozzina di cause intentate contro la 76enne vincitrice del Premio Nobel per la pace da quando l'esercito ha preso il potere lo scorso febbraio, cacciando il governo eletto. I sostenitori di San Suu Kyi hanno dichiarato che le accuse contro di lei sono artificiose, servono a legittimare le azioni dei militari e impedirle di tornare in politica. Questa nuova condanna "rischia di aumantare ancora la rabbia del popolo birmano", ha commentaato Manny MAung, di Human Rights Watch.

