Usa omicidio afroamericano Ahmaud Arbery : 3 ergastoli

Travis McMichael, 35 anni, e suo padre Gregory McMichael, 66 anni, sono stati condannati all'ergastolo senza condizionale, mentre il loro vicino, William "Roddie" Bryan, 52 anni, che ha avuto un ruolo marginale nell'e ha collaborato, è stato condannato all'ergastolo con possibilità di libertà vigilata.

L’omicidio del giovane afroamericano - ucciso a colpi di arma da fuoco mentre faceva jogging a Brunswick, in Georgia, il 23 febbraio del 2020 - era diventato un caso nazionale e un simbolo delle proteste del Black Lives Matter. I tre uomini bianchi condannati dovranno passare il resto delle loro vite in carcere Sono stati condannati all’ergastolo i tre uomini giudicati colpevoli dell’omicidio del giovane afroamericano Ahmaud Arbery. La vittima aveva 25 anni: è stato ucciso mentre faceva jogging a Brunswick, in Georgia, il 23 febbraio del 2020.

