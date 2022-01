EA svela il nuovo evento Apex Legends Abissi Oscuri

Respawn e EA hanno svelato il nuovo evento Apex Legends Abissi Oscuri che inizierà l'11 gennaio e durerà fino al 1 febbraio. Abissi Oscuri sarà caratterizzato da una nuova mappa delle Arene, cosmetici a tema e vari eventi flash.





Una panoramica di ciò che le Leggende possono aspettarsi può essere trovata di seguito:

Nuova mappa delle Arene: Habitat - Una delle isole più piccole dell'arcipelago di New Antillia, Habitat 4 è meglio conosciuta come terreno fertile per i Leviatani dopo che i primi gruppi di ricerca dell’IMC furono sorpresi di scoprire che una grande popolazione di Leviatani locali gravitava verso l'isola, designando l'isola come base etologica per studiare il comportamento delle creature. Ricca di aree meravigliose che si sono erose e trasformate nel tempo, Habitat 4 presenta una grande cascata, insieme alla Grotta e al Nido che si trovano su un terreno più alto sui lati opposti dell'isola. La nuova mappa permette scivolamenti e fughe veloci, dando alle Leggende la possibilità di sostenere rapidamente la loro squadra quando divisi o in inferiorità numerica.

Eventi Flash - Ogni settimana, le Leggende possono completare delle sfide per guadagnare una nuova serie di premi e distintivi unici. I premi chiave includono Pacchetti Apex, Olospray, Skin e altro.

Cosmetici a tema - Sblocca cosmetici a tema che trasformano le Leggende in terrori degli abissi. I giocatori possono acquistare skin leggendarie per Ash, Horizon, Lifeline e Fuse.

Pacchetti Abissi Oscuri - I giocatori possono richiedere i pacchetti a tempo limitato Abissi Oscuri per 400 monete Apex e sbloccare cosmetici, ciondoli per armi, localizzatori e altro. Il pacchetto garantisce lo sblocco di un oggetto non duplicato dell'evento tematico Abissi Oscuri e può anche essere realizzato con i metalli da crafting.

Per maggiori dettagli sull'evento Apex Legends Abissi Oscuri, controlla il post di oggi sul blog qui: https://www.ea.com/games/apex- legends/news/dark-depths-event

