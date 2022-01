Kappa e Ubisoft svelano l'esclusiva R6 Capsule Collection

Il rinomato marchio italiano di abbigliamento sportivo Kappa e Ubisoft®, sviluppatore del videogioco Tom Clancy's Rainbow Six® Siege, sono lieti di annunciare il lancio di un'irresistibile collezione per l'inverno 2022. L'accordo è stato mediato da IMG, l'agenzia che si occupa di licenze per conto di Ubisoft.

I due marchi si sono uniti per offrire una collezione esclusiva che fonde la moda contemporanea con il mondo del gioco, integrando il DNA di Rainbow Six Siege in questi prodotti iconici. La collezione è composta da tre elementi differenti: Banda, Logo e R6.

La capsule collection include 8 capi tra cui felpe con cappuccio, t-shirt casual, una giacca e una tuta, tutti nei toni del nero, grigio e blu tratti dall'universo di Rainbow Six Siege. Ogni prodotto presenta dettagli immediatamente riconoscibili, come la combinazione dell'iconico logo Kappa con il logo Rainbow Six per creare una "banda" unica che corre lungo le maniche della giacca e i lati dei pantaloni della tuta.

La collezione è stata realizzata usando materiali artigianali perfettamente in linea con la stagione invernale. Gli elementi costitutivi di questa collaborazione sono interamente tratti dall'identità di Kappa e Rainbow Six Siege per soddisfare i giocatori più appassionati, così come gli amanti della moda e del lifestyle.









