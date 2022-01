PlayStation VR2: il gaming VR next-gen su PS5

Hideaki Nishino Senior Vice President, Platform Planning & Management

"È con grande piacere che desidero iniziare il 2022 con alcune notizie sul nostro sistema di realtà virtuale di ultima generazione per la console PS5, a partire dal suo nome ufficiale: PlayStation VR2, e il nuovo controller VR, il controller PlayStation VR2 Sense.

PlayStation VR2 porta il gioco in realtà virtuale a un livello completamente nuovo, offrendo un maggiore livello di presenza e consentendo ai giocatori di catapultarsi all’interno dei mondi di gioco come mai prima d’ora. Indossando il visore e con i controller in mano, i giocatori potranno vivere esperienze ancora più intense come mai prima d’ora, grazie alla creatività degli universi di gioco realizzati dai nostri brillanti sviluppatori e alle più recenti tecnologie integrate nell’hardware.

Sfruttando le innovazioni di PS5, PlayStation VR2 aggiunge una vera esperienza next-gen offrendo un’alta fedeltà visiva, nuove funzionalità sensoriali e un rilevamento ottimizzato, oltre a una configurazione a cavo singolo ancora più semplice."

Fedeltà visiva : per un’esperienza visiva ad alta fedeltà, PS VR2 offre grafica 4K HDR, campo visivo di 110 gradi e rendering foveated. Con un display OLED, i giocatori possono ammirare una risoluzione dello schermo di 2000×2040 per occhio e frequenze fotogrammi fluide di 90/120 Hz.

: per un’esperienza visiva ad alta fedeltà, PS VR2 offre grafica 4K HDR, campo visivo di 110 gradi e rendering foveated. Con un display OLED, i giocatori possono ammirare una risoluzione dello schermo di 2000×2040 per occhio e frequenze fotogrammi fluide di 90/120 Hz. Rilevamento del controller basato sul visore : grazie al rilevamento interno/esterno, PS VR2 rileva l’utente e il controller attraverso le telecamere integrate nel visore VR. I tuoi movimenti e la direzione dello sguardo si riflettono nel gioco senza bisogno di ricorrere a una telecamera esterna.

: grazie al rilevamento interno/esterno, PS VR2 rileva l’utente e il controller attraverso le telecamere integrate nel visore VR. I tuoi movimenti e la direzione dello sguardo si riflettono nel gioco senza bisogno di ricorrere a una telecamera esterna. Nuove funzionalità sensoriali : la tecnologia PS VR2 Sense combina la funzione di rilevamento dello sguardo, il feedback del visore, l’audio 3D e l’innovativo controller PS VR2 Sense per creare una sensazione di immersione incredibilmente profonda. Il feedback del visore è una nuova funzione sensoriale che amplifica le sensazioni dell’azione di gioco. È ottenuto da un unico motore integrato con vibrazioni che aggiungono un elemento tattile intelligente, per avvicinare ancora di più i giocatori all’esperienza di gameplay. Ad esempio, i giocatori possono percepire la frequenza cardiaca accelerata di un personaggio durante i momenti di tensione, il passaggio di oggetti che sfrecciano vicino alla testa del personaggio o la spinta di un veicolo in accelerazione. Inoltre, grazie alla tecnologia Tempest 3D AudioTech di PS5 i suoni dell’ambiente di gioco circostante prendono vita, per aggiungere un nuovo livello di coinvolgimento.

: la tecnologia PS VR2 Sense combina la funzione di rilevamento dello sguardo, il feedback del visore, l’audio 3D e l’innovativo controller PS VR2 Sense per creare una sensazione di immersione incredibilmente profonda. Il feedback del visore è una nuova funzione sensoriale che amplifica le sensazioni dell’azione di gioco. È ottenuto da un unico motore integrato con vibrazioni che aggiungono un elemento tattile intelligente, per avvicinare ancora di più i giocatori all’esperienza di gameplay. Ad esempio, i giocatori possono percepire la frequenza cardiaca accelerata di un personaggio durante i momenti di tensione, il passaggio di oggetti che sfrecciano vicino alla testa del personaggio o la spinta di un veicolo in accelerazione. Inoltre, grazie alla tecnologia Tempest 3D AudioTech di PS5 i suoni dell’ambiente di gioco circostante prendono vita, per aggiungere un nuovo livello di coinvolgimento. Rilevamento dello sguardo: PS VR2 rileva il movimento dei tuoi occhi, quindi un semplice sguardo in una data direzione può creare un ulteriore input per il personaggio del gioco. Ciò consente ai giocatori di interagire più intuitivamente in modi nuovi e realistici, accentuando la risposta emotiva e intensificando l’espressione che porta un nuovo livello di realismo nel gioco.

"Tutte queste innovazioni di PlayStation VR2, combinate con il feedback aptico e i grilletti adattivi dei controller PS VR2 Sense, consentono ai gamer di vivere e interagire con i giochi in modo molto più intenso e profondo. In aggiunta, PS VR2 offrirà una procedura di configurazione semplicissima: basta collegare un unico cavo direttamente a PS5 per tuffarsi immediatamente nell’esperienza VR.

Oggi siamo felicissimi di annunciare anche che una delle più grandi serie esclusive di PlayStation sarà disponibile su PS VR2: Horizon Call of the Mountain di Guerrilla e Firesprite. Questo titolo originale è stato creato appositamente per PS VR2 e spalanca le porte invitando i giocatori a tuffarsi nel mondo di Horizon.

Spero che tu abbia apprezzato i fantastici aggiornamenti di oggi. Ti ricordiamo che questo è solo un assaggio di ciò che ti aspetta. Non vedo l’ora di condividere con te altri dettagli su PS VR2. Nel frattempo, di seguito è riportato l’elenco delle specifiche ufficiali."

Specifiche di PlayStation VR2

Tecnologia display OLED Risoluzione schermo 2000 x 2040 per occhio Frequenza di aggiornamento dello schermo



90 Hz, 120 Hz Separazione delle ottiche

Regolabile Campo visivo Circa 110 gradi Sensori Sensore di movimento: sistema di rilevamento di movimento a sei assi (giroscopio a tre assi, accelerometro a tre assi) ·Sensore di utilizzo: sensore di prossimità a infrarossi Telecamere

4 telecamere per il rilevamento del visore e del controller ·Telecamera IR per il rilevamento dello sguardo, una per occhio Feedback Vibrazione sul visore Comunicazione con PS5

USB Type-C Audio Ingresso: microfono integrato ·Uscita: ingresso cuffie stereo.

Specifiche dei controller PlayStation VR2 Sense

Tasti [Destra] Tasto PS, tasto Options, tasti azione (cerchio/croce), tasto R1, tasto R2, levetta destra/tasto R3 [Sinistra]? Tasto PS, tasto crea, tasti azione (triangolo/quadrato), tasto L1, tasto L2, levetta sinistra/tasto L3 Rilevamento / tracciamento Sensore di movimento: sistema di rilevamento di movimento a sei assi (giroscopio a tre assi+ accelerometro a tre assi) Sensore capacitivo: rilevamento tattile delle dita LED IR: rilevamento della posizione Feedback

Effetto grilletto (sul pulsante R2/L2), feedback aptico (tramite attuatore singolo per unità) Porta Porta USB Type-C Comunicazione Bluetooth Ver5.1 Batteria Tipo: batteria ricaricabile a ioni di litio incorporata.



Fonte: blog.it.playstation.com

