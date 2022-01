Apex Legends - “Storie di Frontiera: Gridiron”

EA e Respawn hanno rilasciato l'ultimo trailer di Apex Legends della serie "Storie di Frontiera", che approfondisce la storia dietro il cast di personaggi unici e diversificati del gioco. In questo nuovo video, divisa tra suo fratello e l'unica causa che abbia mai conosciuto, Bangalore ha decisioni difficili da prendere - e dure conseguenze da affrontare - dopo la Battaglia di Gridiron.





Apex Legends: Escape ha introdotto Passo della Tempesta, un bellissimo paradiso con pericolosi segreti, nello sparatutto gratuito in cui concorrenti leggendari si sfidano per fama, gloria e ricchezza ai margini della Frontiera. Gioca ora gratuitamente su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.

