Covid : Omicron in 28,4% campioni acque reflue

delleindicano un forte incremento della circolazione della variantein Italia nelle tre settimane tra il 5 e il 25 dicembre Lo affermano i risultati della Flash Survey straordinaria su, che ha analizzato 282diraccolti in 98 punti di campionamento di 16 Regioni/Province Autonome. In totale, 80(28.4%) sono stati identificati come positivi alla variantemediante un test molecolare rapido messo a punto dall'Istituto Superiore di Sanità.

Negli Stati Uniti oltre 1 mln di nuovi casi di contagio da Covid in 24 ore, il doppio rispetto a 4 giorni prima.Lo riporta l'agenzia Bloomberg, che parla di "tsunami Omicron" e ritiene che il dato potrebbe essere sottostimato. La Florida, che ha adottato scarse misure restrittive, ha visto aumentare i contagi del 948% in 2 settimane. Gli Usa sono il Paese più colpito dalla pandemia in termini assoluti. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati accertati oltre 56 mln di casi di contagio e quasi 830.000 vittime.



