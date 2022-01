Hong Kong : condannata a 15 mesi carcere Hang Tung

L'attivista pro-democrazia diChowè stata dichiarata colpevole di aver organizzato nel 2021 una veglia in memoria della repressione di piazza Tiananmen (1989) ea 15dicon l'accusa di aver incitato i cittadini a prendere parte all'iniziativa non autorizzata. Vicepresidente della scioltaAlliance (Hka) che organizzava veglie per le vittime della repressione di Pechino, Chow era già stataa 12per aver organizzato e partecipato a una veglia simile nel 2020.

Ventuno membri dell'opposizione si erano già dichiarati colpevoli di aver partecipato alla veglia lo scorso anno. Tredici sono già dietro le sbarre scontando condanne fino a 10 mesi.

"Il governo di Hong Kong ha nuovamente violato il diritto internazionale condannando attivisti semplicemente per aver partecipato a una veglia pacifica", ha scritto questa mattina Amnesty International in una nota.

Da più di 300 giorni Lai è in carcere, scontando una condanna a 20 mesi per le manifestazioni pro-democrazia che hanno scosso Hong Kong nel 2019. Il miliardario è anche in attesa di processo accusandolo di “collusione con forze straniere”: già un'illustre - e preannunciata - vittima della nuova legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino lo scorso anno.

