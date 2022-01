Laccio emostatico per bloccare il vaccino : no vax operato d'urgenza

Unha deciso di sottoporsi alper poter andare a lavorare, ma poi ha usato un metodo molto pericoloso per cercare di “fermare il vaccino”. A raccontare il macabro episodio è un medico, su Twitter: "Per evitare che entrasse nel corpo e, seguendo consiglio medico su Internet, ha tenuto per 24 ore unsopra e sotto il sito di iniezione".

Il non-vax è andato al pronto soccorso due giorni dopo "con un braccio nero e un'occlusione omerale". Successivamente è stato costretto a subire un'operazione d'urgenza. Questo il tweet completo del medico che ha riportato l'episodio sui social, da non imitare per nessun motivo: "Paziente che arriva al pronto soccorso con braccio nero e occlusione omerale. Interrogato, spiega di essere stato vaccinato da due giorni" prima del lavoro, ma intendeva impedire che il vaccino entrasse nel corpo e, su consiglio medico da Internet, teneva i lacci emostatici sopra e sotto il sito di iniezione. "Le conseguenze del gesto potrebbero essere gravi o fatali: "Ora ha subito un intervento chirurgico per riaprire il vaso e probabilmente sarà parzialmente disabile. Un genio!" ha commentato il dottore su Twitter.

