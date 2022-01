In Europa superati 100mln di contagi Covid

L', (52 paesi e territori che vanno dalla costa atlantica all'Arzebaigian e alla Russia) epicentro attuale della pandemia di-19, ha superato la soglia simbolica deidi casi dalla scoperta del virus nel dicembre 2019, ovvero più di un terzo delle infezioni in tutto il mondo. In Francia nuovo record giornaliero di: nelle ultime 24 ore sono state segnalate 219.126 nuove infezioni e 111 decessi legati alla malattia.

Sono 141.262 i nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore, dato che porta a oltre un milione il numero di persone attualmente positive al virus in Italia (1.021.697). Effettuati 1.084.295 tamponi (-150mila). Il tasso di positività sale dall'11,8% al 13%. In calo le vittime, 111 sulle 155precedenti, per un totale di 137.513. In crescita ricoveri, +115, e terapie intensive, +37, con 135 ingressi del giorno.

Nell'ultimo mese il tasso di ricovero nella fascia di età con più di 80 anni per i non vaccinati ( 568per 100 mila) è 8 volte più alto rispetto ai vaccinati completi da almeno 120 giorni e 41 volte più alto su vaccinati con booster Lo riferisce l'Iss nel report esteso sull'andamento del Covid in Italia che integra il monitoraggio settimanale. Resta molto alta la copertura vaccinale contro rischio di morte. I no vax over 80 rischiano 9 volte di più su vaccinati con ciclo completo entro 150 giorni, 56 volte di più su quelli con booster.

Nel primo giorno del 2022 sono stati cancellati circa 2.500 voli da o verso gli aeroporti Usa, nel nono giorno consecutivo di annullamenti legati alla diffusione dell'Omicron del Covid, ma anche a causa di una tempesta di neve. I voli annullati in tutto il Paese sono 2.482, più della metà delle cancellazioni nel mondo (4.304).Chicago è stata la più colpita da una tempesta di neve, che ha portato l'aeroporto O'Hare a cancellare 402 voli in partenza e 425in arrivo, a cui si aggiungono 130in partenza e 143in arrivo.

: La Gran Bretagna ha deciso: basta restrizioni, bisogna convivere con il Covid - LaStampa : La Gran Bretagna ha deciso: basta restrizioni, bisogna convivere con il Covid - Adnkronos : #Zangrillo: “Dati covid su tamponi e incidenza sono falsi” - sscnapoli : ?? Si comunica che i calciatori Malcuit e Petagna sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla s… - EmilioPier64 : @sbruffino I ricoverati per appendiciti o ossa rotte che risultano positivi al Covid in fase di verifiche ospedalie… - CaremiLuca : RT @AlexBazzaro: Noi invece siamo in leggera controtendenza. La Gran Bretagna ha deciso: basta restrizioni, bisogna convivere con il Covid… -

