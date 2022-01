OPPO Find X3 Lite Smartphone 5G -34% Sconto Offerta

Il comparto foto di Find x3 Lite consente di scattare immagini straordinarie senza perdere alcun dettaglio; grazie alla combinazione con l'intelligenza artificiale (ai) è possibile attivare con un solo tocco funzionalità quali: ultra night video e live hdr, per scatti nitidi e chiari sempre e ovunque

Find x3 Lite è dotato del processore 5g qualcomm snapdragon 765g e del sistema di ricarica proprietario OPPO supervooc 2.0 65w, che è in grado di ricaricare la batteria da 4300mah al 60% in soli 15 minuti, e 100% in 35 minuti