Haiti : attacco contro premier, almeno una persona è stata uccisa

Almeno una persona è stata uccisa e diverse sono state ferite durante un attacco messo a segno da una banda armata contro ile il suo entourage. L'attacco è avvenuto nella città haitiana di. Henry e gli uomini con lui stavano lasciando una chiesa dopo una messa per commemorare il 218esimo anniversario dell'indipendenza. La vittima, la cui identità non è ancora nota, è stata uccisa in una sparatoria tra membri di una banda armata e forze di sicurezza che proteggevano Henry e altri funzionari.

