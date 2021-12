LEVOIT Purificatore d'Aria per Allergie e Asma -25% Sconti e Offerte

Purificazione Efficiente La nostra Tecnologia Vortexair crea un flusso d'Aria più forte, cambia l'aria una volta ogni 30min per una casa 40m². Bastano solo 15 minuti per pulire aria fino a 20m². Adatto per le stanze fumatori, camere da letto o appartamenti. Core 300 per fare la qualità dell'aria a naso decisamente più "fresca e libera"