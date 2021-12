Jeffrey Epstein : Ghislaine Maxwell giudicata colpevole

L'ex fidanzata del finanziere,, morto suicida in carcere nel 2019, è stata riconosciuta responsabile di cinque dei sei capi d'accusa mossi nei suoi confronti., l'imprenditrice britannica accusata di essere complice di, èdi 5 dei 6 capi d'accusa nei suoi confronti, incluso quello di crimini sessuali. E' il verdetto della giuria dopo quasi 40 ore di camera di Consiglio.

La donna era accusata di aver procurato ragazze minorenni di cui abusare al miliardario statunitense suicidatosi in carcere mentre era in attesa di giudizio per i suoi crimini sessuali. Ora rischia decenni di carcere. I suoi legali hanno annunciato ricorso. Dopo la lettura del verdetto della giuria, Maxwell ha lasciato velocemente l'aula del tribunale senza neppure parlare con i suoi avvocati, per far ritorno in cella, come riferiscono i media americani.

La ex socialite è stata giudicata colpevole di aver reclutato e adescato per un decennio - dal 1994 al 2004 - giovani ragazze poi vittime di abusi da parte di Epstein.

