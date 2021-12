Whisky, sigaro e poker: esisteranno ancora con il gioco online?

I casinò tradizionali possono essere visti come edizioni limitate. Per ogni paese dove le sale da gioco sono legali e autorizzate ne esiste un numero esiguo: si pensi, per esempio, all’Italia che ne ospita solo quattro. Spostandosi invece in rete, gli utenti possono letteralmente smarrirsi di fronte a migliaia di piattaforme che sembrano identiche, senza sapere quale scegliere. La pandemia del 2020 non ha fatto altro che alimentare ulteriormente questa tendenza, portando a un autentico boom che ha rivoluzionato il concetto stesso e il modo di intendere il gioco d’azzardo. Non offrirà più whisky e sigari come le sale di una volta, ma Bet22 login, uno dei casinò in rete più in voga del momento, non ha certo bisogno di presentazioni.

In un mondo che guarda sempre più al digitale, come testimoniano le numerose start-up che sorgono ogni giorno in settori come il fintech o lo smart working, l’industria del gioco d’azzardo non poteva restarne fuori. Se la pandemia ha indubbiamente rappresentato una spinta nei confronti delle operazioni online, questa non è però avvenuta a scapito di quelle offline, ma le ha piuttosto complementate. Si pensi, per esempio, ai collegamenti in streaming tra i tavoli da poker o da roulette con croupier in carne ed ossa, che hanno permesso a milioni di persone di continuare a giocare nonostante lockdown e restrizioni. Grazie alla rete, in questo caso, si sono potuti anche salvare un numero enorme di posti di lavoro, che sarebbero altrimenti andati in fumo.

La tecnologia era in realtà entrata nelle sale tradizionali già da tempo, trasformando le slot machine con leva e rullo in monitor collegati in rete tra loro per permettere una distribuzione ancora più equa delle vincite, evitando così squilibri ai danni dell’utente. Lungi dal rappresentare un rischio, questa tracciabilità ha offerto invece l’opportunità alle autorità regolatrici di monitorare ancora meglio le operazioni delle sale online, garantendo la sicurezza degli iscritti. Il maggior controllo permesso dal digitale ha portato efficienza nella gestione, ridotto i costi e moltiplicato i guadagni sia per i vincitori che per le aziende che amministrano le sale.

L’ingresso della rete negli anni ’90 e soprattutto il raggiungimento delle velocità del giorno d’oggi, che permettono agli smartphone di navigare alla stessa velocità dei computer di casa, hanno rappresentato un secondo importante cambiamento. Slot machine, tavoli da roulette e addirittura, nel caso dell’Italia, totocalcio e SuperEnalotto, sono ora disponibili 24 ore su 24 in formato digitale con menu che ricordano quelli di Netflix. Le prime, in particolare, sono state trasferite dagli ingombranti monitor delle sale in cloud virtuali accessibili da qualsiasi dispositivo.

La rivoluzione non ha riguardato solo i contenuti e la fruizione, ma anche il casinò inteso come impresa commerciale. Se una volta solo aziende di successo con grossi capitali potevano progettare il lancio di una nuova sala, oggi, grazie alla rete, qualunque imprenditore con un buon piano d’azione e le collaborazioni giuste può lanciare una piattaforma di successo. Nel mondo online non è più necessario recarsi al casinò, ma è quest’ultimo a raggiungere l’utente con una raccolta di giochi elencati in modo ordinato e accessibili con un click. Tutto ciò che una piattaforma richiede per avere successo è una buona squadra di sviluppatori e di esperti di marketing.

Essere in rete significa per definizione non avere confini. Nel campo di battaglia di internet si compete tutti ad armi pari, che si tratti di piattaforme consolidate e famose come le italiane SNAI e Lottomatica o di volti nuovi nel mercato, ma in possesso di una regolare licenza e centinaia di collaborazioni con provider di software. Riguardo alla prima, in molti hanno accolto con entusiasmo la creazione di concessioni governative specificamente concepite per il gioco online. Esibire nel proprio sito il logo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’ente competente per quanto riguarda l’Italia, è un certificato di garanzia che testimonia il monitoraggio continuo delle operazioni da parte di ADM.

Come le sale tradizionali accettano visitatori da tutto il mondo, altrettanto fanno le moderne piattaforme online, che possono così pescare in un mare molto più ampio di quello del paese che ha rilasciato loro la licenza. Tra i casinò più famosi e affidabili che operano in Italia, ce ne sono anche di maltesi o con sede nell’isola caraibica di Curaçao, il territorio d’oltremare olandese diventato ormai uno dei punti di riferimento per il gioco d’azzardo in rete. A completare l’offerta provvedono promozioni, come i celebri bonus di benvenuto o i giri gratis alle slot machine, e programmi VIP che premiano gli iscritti più fedeli alla piattaforma con denaro extra, gadget elettronici o addirittura macchine di lusso.

