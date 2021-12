Covid-19 : Ecco come fermare Omicron

“Siamo pronti a vaccinare tutti i cittadini che lo desiderano e a iniziare lo screening delle scuole. Ora più che mai dobbiamo ricordare che il vaccino è l'unico modo per proteggerci dal virus e dalle sue varianti”. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l'emergenza contro la pandemia, secondo il quale: "Aumentare il numero delle persone vaccinate e che hanno ricevuto il rinforzo ci aiuterà a consolidare la barriera costruita finora con oltre 108 milioni di dosi dall'inizio della campagna vaccinale. Sono decisioni che vengono prese con ragione e compatibilmente con la disponibilità delle dosi. Con l'apertura tra quattro mesi, a partire dal prossimo 10 gennaio, considerando le dosi attualmente disponibili e quelle che sarà distribuito nel prossimo mese, sarà possibile soddisfare la platea dei potenziali destinatari.”

“ La Struttura che gestisco - sottolinea - continua a funzionare in modo equilibrato, attraverso contatti quotidiani e aggiornamenti a livello tecnico con il Regioni, per garantire il coordinamento. I risultati finora sono stati ottimi, come dimostrano i dati nazionali. Oggi la popolazione protetta con almeno La dose di vaccino, più quelle recuperate per un massimo di sei mesi, è pari a circa il 90% di quelle di età superiore ai 12”.

