Confcommercio turismo : crollo vacanze Natale

Ilchiuderà il 2021 con dati disastrosi, in particolare per tour operator, agenzie di viaggi e sistema ricettivo. Così, dopo l'indagine realizzata con Swg su dati Istat e Bankitalia. Rispetto al 2019 sono almeno 60 mln gli arrivi e 120 mln le presenze in meno. E i viaggi all'estero degli italiani sono 13 mln in meno. Migliaia di imprese "rischiano la chiusura", afferma il presidente, Sangalli, che chiede al governo "più sostegni, la proroga della cassa integrazione e adeguate moratorie fiscali".

A fare le spese dell’escalation degli indici epidemici e delle restrizioni, non sono solo i numeri dei turisti ma anche il tipo di viaggio scelto, in buona sostanza la spesa, che è l’elemento più sensibile per l’economia del sistema Paese. A Natale 6 intervistati su 10 sono stati fuori casa al massimo per 2 giorni senza uscire dalla propria regione, mentre solo il 5% è andato all’estero.

