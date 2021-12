Maria Rita Conese : Uccide moglie e getta corpo in un fiume Osento

Ildi una donna di 64 anni è stato ritrovato nelin provincia di Chieti dopo due ore di ricerca da parte dei vigili del fuoco. Il marito della donna, un pensionato di 75 anni, nel primo pomeriggio aveva portato lasul viadotto di Vidorni, una frazione di Casalbordino in provincia di Chieti, dove l'avrebbe uccisa esul. L'uomo avrebbe confessato in seguito l'omicidio ai figli e in seguito ai carabinieri. La donna era da tempo sofferente di una grave malattia ed era stata dimessa dall'ospedale da poco.

Il corpo di Maria Rita Conese, 72 anni, è stata ritrovato nel fiume Osento. Il sindaco di Casalbordino: "I servizi sociali comunali non intervengono nei casi di Alzheimer per quanto gravi". Secondo una prima ricostruzione l'anziano avrebbe fatto tutto da solo, al culmine di una ulteriore discussione aggravata dalle condizioni alterate della donna che aveva chiesto al marito di andare al cimitero di Atessa per trovare i genitori sepolti. La donna è stata trovata già morta nell'acqua e a nulla sono valsi i soccorsi operati dai carabinieri di Casalbordino. Inutile anche l'intervento di un elicottero.

