THE BOOK OF BOBA FETT: TUTTI GLI ACCESSORI A TEMA

Il leggendario cacciatore di taglie è tornato: ecco i prodotti ispirati alla serie, per vestire i panni di tutti i protagonisti.

L’attesa è ormai finita, The Book of Boba Fett spin-off della serie di successo The Mandalorian debutterà il 29 dicembre sulla piattaforma Disney+. Per celebrare le avventure di Boba Fett, impossessatosi del trono che un tempo apparteneva a Jabba The Hut, ecco una serie di accessori e giocattoli indispensabili per diventare un vero mandaloriano!









Per difendersi dai pericoli della galassia lontana lontana, i mandaloriani necessitano di una robusta armatura in beskar, il metallo più resistente mai scoperto, ma anche di un elmo! Ecco allora il nuovo casco targato Hasbro con dettagli realistici, comprese le ammaccature procurate dal Sarlacc, luci a led e telemetro piegabile, l’accessorio perfetto per diventare un cacciatore di taglie! A questo si aggiunge l'unica e sola Dark Saber, spada laser posseduta dal regnante di Mandalore, completa di effetti luminosi e sonori, impossibile da lasciarsi sfuggire. Per chi invece non riesce a resitere alla tenerezza di Grogu, il The Child Animatronic è l'item perfetto. Reagisce e comunica ma attenti a fargli usare la forza, dovrà fare un pisolino per riprendersi!

Avete sempre sognato di unirvi ai mandaloriani? Rubie’s realizzerà il vostro sogno! Leader del settore, propone una serie di costumi altamente dettagliati ispirati ai personaggi della saga. Che vogliate diventare Boba Fett o Mando ci sono costumi per tutte le età. E per chi vuole esprimere dolcezza sono disponibili costumi anche ispirati a Grogu, l’esserino più carino della galassia!

Se amate Star Wars e lo stile è la vostra priorità, ci sono gli accessori moda Loungefly! Realizzati in pelle vegana, sono perfetti per tutti i giorni. Dallo zaino con Mando e Grogu, alla tracolla col tramonto di Tatooine, possono essere accontentati proprio tutti, ovviamente senza dimenticare la trilogia classica con i suoi iconici personaggi.

