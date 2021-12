Il Covid-19 ha diminuito aspettativa vita in Usa

Nel 2020 l'dinegli Stati Uniti è diminuita di 1,8 anni. Si tratta del calo più forte registrato negli ultimi 75 anni, causato in gran parte dalla pandemia. Lo riportano i(Cdc). L'diera di 77 anni l'anno scorso, mentre nel 2019 era di 78,8 anni. Gli Usa restano il Paese più colpito al mondo dalla pandemia in termini assoluti. Dall'inizio dell'emergenza i morti sono oltre 810.000 e i contagi accertati 51 milioni 272.854.

"Dobbiamo essere preoccupati per la diffusione della variante Omicron del Covid-19, ma non c'è ragione di farsi prendere dal panico. Non è come nel 2020". Lo ha detto il presidente Usa Biden nel discorso alla nazione. "Basta con le bugie sui vaccini anti Covid-19. Devono finire ora! Tutto questo è immorale", ha aggiunto Biden facendo appello agli americani affinchè si vaccinino. "Anche Trump ha ricevuto la terza dose del vaccino. Il booster è una delle poche cose su cui siamo d'accordo", ha detto Biden.

Altre News per: coviddiminuitoaspettativavita