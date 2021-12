L'aggiornamento trimestrale di Diablo IV è ora disponibile

L'aggiornamento trimestrale di Diablo IV che approfondisce i sistemi di gioco e gli oggetti è ora disponibile

Continuando con il nostro impegno nel fornire aggiornamenti trimestrali sullo sviluppo di Diablo IV, siamo felici di annunciare che il nostro ultimo blog del 2021 è ufficialmente disponibile! In questo aggiornamento, il direttore di gioco Joe Shely, il capo progettista sistemi Joe Piepiora e il capo progettista degli effetti grafici Daniel Briggs si concentreranno su diversi argomenti, tra cui un primo sguardo agli aggiornamenti sugli oggetti leggendari e le abilità di classe, il sistema di progressione di fine gioco dei personaggi, nonché un'occhiata al modo in cui i nostri artisti degli effetti grafici realizzano gli straordinari effetti del massacro dei mostri.



Lo sviluppo di Diablo IV si sta concentrando molto sulla personalizzazione del combattimento tramite gli alberi delle abilità e gli oggetti leggendari. Abbiamo intenzione di reintrodurre gli affissi che prevedono l'aumento dei punti abilità, in modo da poter potenziare o sbloccare abilità tramite l'equipaggiamento ottenuto. I poteri leggendari cambieranno e non saranno più legati a un tipo di oggetto specifico, in modo da non costringerti a ricercare un unico oggetto pur di ottenerne il potere. Potrai persino distruggere gli oggetti leggendari per estrarne i poteri e trasferirli in altri pezzi rari o leggendari.

Inoltre, sappiamo che i fan del gioco non vedono l'ora di ricevere maggiori dettagli sulla progressione dei personaggi una volta terminato il gioco. Diablo IV riprende il sistema dell'Eccellenza, con una differenza sostanziale. Il Tabellone dell'Eccellenza si sblocca per ogni classe al livello 50 e prevede un sacco di diversi tasselli con varie ramificazioni in cui investire punti. In tutto Sanctuarium troverai anche dei glifi che puoi incastonare nel Tabellone dell'Eccellenza per ottenere ulteriori benefici.

Diablo è noto per il suo stile viscerale e sanguinoso! Con tutte queste abilità a disposizione, vogliamo che i giocatori si godano il massacro brutale da loro provocato man mano che si svolgerà sullo schermo. Ecco perché in questo post approfondiremo il modo in cui il team degli effetti grafici realizza gli effetti visivi del combattimento in tutta la loro truculenta gloria.

Speriamo che l'ultimo aggiornamento trimestrale di Diablo IV ti piaccia. Non vediamo l'ora di condividere molto altro durante il 2022.

