Cos’è la TV box e come funziona?

Tutte le funzioni di una SmartTV racchiuse in una scatoletta dalle mille funzionalità: la TV Box Android è la soluzione più economica (e più compatta), che porterà il tuo normale televisore al passo con gli apparecchi più moderni,conferendogli tutte le funzionalità di principali di un vero e proprio computer, ma ad un prezzo molto più abbordabile.

Quindi, cos’è la TV Box?

Si tratta in tutto e per tutto di un apparecchio capace di trasformare il tuo televisore in un computer attraverso un semplice cavo HDMI. Di conseguenza, non c’è limite al numero di app a cui avrai accesso: Google Play Store è preinstallato su quasi tutti i TV Box Android. Di conseguenza, potrai scaricare tutte le app che sono normalmente disponibili per smartphone e tablet. Ti basterà configurare l’account Google semplicemente accedendo al tuo normale account.

Ma non è finita qui: la TV Box è dotata anche di un’entrata USB, grazie alla quale potrai collegare il tuo smartphone o una semplice chiavetta e proiettare video e foto sullo schermo. Potrai anche ascoltare musica con le tue app preferite come Spotify o persino giocare online. Non c’è limite alle funzionalità che questo apparecchio innovativo ha da offrire.

Diverse caratteristiche per tanti differenti modelli

Le TV Box sono disponibili sul mercato in varie dimensioni, design e tipologie di funzionalità, che variano a seconda della fascia di prezzo. Il modello base si presenta normalmente come una piccola scatola dal design simile a quello di una console per giochi e le sue dimensioni maneggevoli la rendono facilmente adattabile anche agli spazi più ridotti. Alcuni modelli sono anche dotati di un piccolo display LCD che fornisce informazioni di base come la data e l’ora.

Dato che la funzione svolta da un TV Box è quello di controllare il proprio televisore come una vera e propria Smart TV, l’articolo è spesso venduto in combinazione con un telecomando. Ma non temere: se la box che hai scelto non ne è dotata, la possibilità del controllo a distanza è data dalla tecnologia HDMI-CEC che ti permetterà di utilizzare il normale telecomando della tua televisione per navigare nell’interfaccia smart. Alcune TV Box permetto il controllo a distanza anche tramite l’app gratuita scaricabile sul tuo cellulare e che fungerà, in tal modo, da telecomando.

La maggior parte delle TV box è dotata anche di funzione bluetooth, che ti permetterà di collegare anche mouse e tastiera, rendendo i tuo televisore un computer a tutti gli effetti. Immancabile per ogni mini-computer che si rispetti sono anche l’ingresso jack da 3.5? per connettere cuffie o speakers o la possibilità di espandere la memoria interna grazie allo spazio dedicato alla microSD. Per quanto concerne la connessione alla rete, potrai optare per la classica opzione wi-fi o per la connessione via ethernet grazie all’apposito ingresso per il cavo posto sul retro.

E i prezzi?

Il prezzo di una TV Box può variare tra i 25 ed i 70 euro. Prima di procedere all’acquisto è fondamentale identificare le tue esigenze. Vuoi scaricare le tipiche app di una SmartTV ed avere la possibilità di ascoltare musica e vedere i tuoi film preferiti? Allora un modello dalle funzioni basilari è più che adeguato per le tue esigenze. Se in vece vorresti trasformare il tuo televisore in un vero è proprio computer, dovrai spingerti verso le fasce di prezzo più elevate per ottenere uno spazio di archiviazione più esteso o una RAM più veloce, in modo da assicurarti un’esperienza più fluida anche quando utilizzi la TV Box per giocare online.

Un device semplice da utilizzare

Se non sei un esperto di tecnologia e non sei sicuro se riuscirai a giostrarti tra le mille funzionalità di questa piccola scatola magica o avviarla per la prima volta, non temere:ti basterà collegare il cavo dell’alimentazione alla presa della corrente, avvitare la piccola antenna wi-fi in dotazione e collegare il cavo HDMI allo schermo della TV.

Anche per l’utilizzo quotidiano del device, non avrai bisogno di essere un esperto di tecnologia. La sua interfaccia è molto user-friendly, in tutto e per tutto uguale a quella di un normale smartphone o tablet Android. Una volta collegata, la box diventerà “l’anima” del televisore, che fungerà da semplice monitor. Di conseguenza, potrai collegarti ad internet e navigare in rete. Insomma, tutto quello che una Smart TV potrebbe offrirti ma…senza la Smart tv!

Ora non ti resterà che sederti sul divano e rilassati, la tua TV box penserà a tutto il resto.

