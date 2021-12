Uwant B100-E : Lo Smacchiatore Multifunzionale a vapore

Il settore dei prodotti per la pulizia della casa con elettrodomestici sempre più tecnologici ha conosciuto negli ultimi anni una forte spinta. Lo è stato nel caso dei robot aspirapolvere che fino a pochi anni fa erano ritenuti una sciocchezza per molti, mentre molti di noi ne ha uno in casa.



Da poco sul mercato è apparso un altro prodotto per la pulizia degli ambienti domestici e non solo: si tratta dello Smacchiatore Multifunzionale Uwant B100-E, un prodotto capace di smacchiare, aspirare e lavare i tessuti come tende, divani, i sedili dell'auto, materassi ecc.

Perchè usare gli smacchiatori?

Gli smacchiatori, come detto, sono indicati per le macchie su divani in tessuto, tappeti, materassi, lenzuola, piumini, moquette o sedili auto che siano esse di vino, urina, sangue, ma anche per rimuovere macchie di polvere su tende che fanno fatica a venir via con i metodi tradizionali.

Quando ci troviamo di fronte a tessuti sporchi di questo tipo, di solito li portiamo in lavanderia o presso attività specializzate per farle rimuovere spendendo decine di euro. Le lavanderie a secco possono occuparsi di piccoli oggetti e gli autolavaggi dei sedili auto, ma tutto ciò comporta spese e tempo investito in più. Altrimenti abbiamo la possibilità di provare a pulire da soli, per esempio, un materasso, che va lavato e poi messo ad asciugare, il che può richiedere comunque molto tempo.



Per ovviare a questi problemi è utile avere uno smacchiatore. UWANT è un marchio di elettrodomestici specializzato nel campo della pulizia intelligente, con diversi brevetti che gli hanno permesso di essere all'avanguardia nell'innovazione in questa categoria.

Il loro obiettivo è creare uno stile di vita più intelligente e più sano, con prodotti più efficienti e design eleganti e da poco hanno lanciato l'UWANT B100-E per risolvere il problema delle macchie sui tessuti.

UWANT B100-E permette un lavaggio di qualità utilizzando solo acqua pulita o aggiungendo un prodotto sgrassante in quantità dosate su misura per superfici specifiche..



La chicca interessante di UWANT B100-E è la funzione Auto Clean, che è una sorta di autolavaggio della spazzola e dell'intero tubo, che evita il fastidio di doverlo sganciare e pulirlo manualmente alla fine di ogni utilizzo.

Perché scegliere lo Smacchiatore UWANT B100-E ?

La prima cosa è la sua semplicità di utilizzo. UWANT B100-E spruzza, strofina e aspira in modo simultaneo. Spazzola e assorbe lo sporco, consentendo una pulizia profonda e accurata. Ha due livelli di potenza di aspirazione, che lo fa penetrare nel tessuto per rimuovere lo sporco. Dopo la pulizia, assorbe l'acqua permettendo così un'asciugatura rapida.



UWANT B100-E è anche dotato di un sistema autopulente brevettato che previene gli odori sgradevoli causati dai batteri. Basta premere e tenere premuto il pulsante di autopulizia per sciacquare automaticamente la spazzola in questo modo si rimuovono le macchie di sporco prevenendo come detto la crescita di batteri e odori sgradevoli.



Il cavo di alimentazione è lungo 5 metri e si avvolge velocemente con un pulsante, mentre le ruote permettono all'unità principale di muoversi a 360° facilitando il libero movimento del corpo macchina principale.



Per eseguire il lavoro, utilizza serbatoi d'acqua doppi di grande capacità (per evitare di doverli riempire e svuotare costantemente). Ha un serbatoio dell'acqua pulita da 1800 ml e un serbatoio delle acque reflue da 1600 ml.



Per utilizzarlo bisogna riempire il serbatoio con acqua pulita, collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente e premere il pulsante di accensione/spegnimento sul pannello.



Dopo aver posizionato la spazzola sulla macchia da pulire, premere e tenere premuto il pulsante "Uscita acqua" per spruzzare l'acqua corrispondente e contemporaneamente strofinare con la spazzola.



Dopo la pulizia, si passa all'aspirazione dello sporco nel serbatoio delle acque reflue. In caso di macchie ostinate, bisogna aggiungere una quantità adeguata di liquido detergente al serbatoio dell'acqua pulita seguendo le istruzioni e premere la "Modalità pulizia" per passare alla modalità forte in modo da migliorare la resa.



Dopo la pulizia, premeremo il pulsante "Autopulizia" e rimuoveremo il serbatoio delle acque grigie per pulirlo e rimetterlo a posto.



Puoi saperne di più su questo smacchiatore direttamente su banggood.com, dove puoi controllare le condizioni, i prezzi, gli sconti e le caratteristiche.

Prezzo originale: $ 259,99, puoi acquistarlo in anteprima a $ 199,99 da 15 dicembre 2021 8:00 al 15 gennaio 2022, 8:00

Primi 30 ordini possono ricevere un regalo: $ 56,99 Altoparlante Bluetooth

Caratteristiche Smacchiatore UWANT B100-E





Uwant Cleaner B100-E è ben assemblato, ha una comoda maniglia sulla parte superiore per il trasporto e due pratici serbatoi laterali, uno adatto per l'acqua pulita e l'altro per l'acqua sporca aspirata durante la pulizia.



Nella parte inferiore si trova l'ingresso del tubo di aspirazione mentre al centro si trovano le griglie di ventilazione per raffreddare il potente motore verticale presente al centro della scocca del B100-E.



Dall'altro lato del dispositivo c'è il cavo elettrico con spina Schucko estensibile e, grazie al pulsante di riavvolgimento, sarà più facile riporre il cavo; il meccanismo non è dei migliori, a dirla tutta, e molte volte dovrai "aiutare" il cavo a rientrare.



Le dimensioni dell'Uwant Spot Cleaner B100-E sono piuttosto compatte: pari a 39 x 39 x 41cm di altezza, il dispositivo è pratico da usare ovunque, ma soprattutto, grazie alle quattro ruote inferiori (due fisse e due mobili) può essere trasportato lontano all'interno della casa senza doverlo sollevare, anche se il peso è basso e inferiore a 5 kg .



In termini di dotazione tecnica, Uwant B100-E Spot Cleaner ha un motore con un assorbimento di energia pari a 450W e due livelli di potenza di aspirazione; il livello standard ha una potenza pari a 8000Pa mentre il livello più forte è 12000Pa. Le due modalità sono facilmente riconoscibili dal pulsante touch sullo schermo frontale: il LED rosso indica la potenza di aspirazione più elevata, mentre il blu indica la modalità normale.



In pratica, durante le operazioni di pulizia, l'acqua fuoriesce dal fondo della spazzola , poi le setole sfregano la zona interessata (sono molto morbide, non danneggiano le superfici) e la parte superiore aspira l'acqua sporca e l'eventuale sporco presente.



Considerazioni e Prezzo Smacchiatore UWANT B100-E

È utile? La risposta è sì. Perché le alternative sul mercato europeo costano molto di più di 180 € e perché praticamente fa tutto quello che promette di fare più che bene.

