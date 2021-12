Pull up bar: le trazioni alla sbarra di cui non potrai più fare a meno

Sei incuriosito dal mondo pull up bar ma non sai come funzionano e quali fattori esaminare per scegliere i modelli più indicati? Qui vogliamo fornirti tutte le informazioni utili per poter scegliere il modello adeguato ai risultati che si vogliono ottenere e per soddisfare ogni curiosità su questo ausilio sportivo.

Che cosa sono pull up bar

Le pull up bar sono dei particolari attrezzi ginnici grazie ai quali è possibile allenare la muscolatura del corpo, soprattutto la zona della fascia superiore.

Questi esercizi infatti, vengono replicati sia dai principianti che dai professionisti che hanno lo scopo di potenziare le proprie prestazioni fisiche, raggiungendo livelli ottimali e fenomenali.

Tutto questo avviene attraverso l'utilizzo del proprio corpo, con il quale si andranno a sviluppare le aree di forza e resistenza che verranno quindi potenziate in maniera graduale.

La maggior parte degli esercizi di questa categoria fa leva sulla schiena, sulle braccia e sugli addominali, garantendo alte prestazioni qualora l'allenamento venisse organizzato e praticato in maniera costante e continuativa.

Le varie tipologie di pool up bar disponibili in commercio

In commercio esistono diversi tipi ed ausili per compiere le trazioni alla sbarra, in quanto ogni atleta ha delle esigenze diverse e deve quindi poter disporre dei giusti mezzi per raggiungere i traguardi che desidera.

Esistono infatti pull up bar con un sistema telescopico, ovvero attrezzi che si compongono di tanti elementi da fissare senza ricorrere alla presenza di ganci o viti.

Se questo modello non appaga le tue richieste potrai orientare la tua scelta verso modelli più complessi e più o meno ingombranti, i quali possono essere collocati ovunque senza difficoltà e senza ricorrere a particolari metodologie di ancoraggio e fissaggio Alcuni di questi modelli di pull up bar li puoi trovare sul sito di attrezzature per allenamento di Xenios USA, per avere prodotti di qualità e certificati.

Gli esercizi da svolgere con pull up bar

Anche in questo ambito non avrai che l'imbarazzo della scelta in merito allo svolgimento degli esercizi con pull up bar, in quanto esistono diverse specialità e varietà. Ricordando anche che questo attrezzo è ideale per realizzare una home gym per allenarsi a casa in piena autonomia.

La prima versione di un allenamento focalizzato sull’utilizzo delle pool up bar è noto come Strict pull up, e ha la funzione di coinvolgere e supportare i muscoli dorsali così come i bicipiti.

Per svolgere questo esercizio è sufficiente afferrare in maniera salda la sbarra mantenendo le mani distanti l'una dall'altra e cercando di sollevare tutto il corpo, focalizzando il peso sulle braccia e compiendo qualche piccolo saltello per riscaldarsi al meglio.

La posizione iniziale è infatti fondamentale per la corretta riuscita dell'esercizio, in quanto le braccia sono le vere protagoniste di questa dinamica.

Non meno importante è la fase centrale dell’esercizio, in quanto prevede la giusta concentrazione che dovrà focalizzarsi su ogni piccolo movimento per poter attivare i muscoli e beneficiare in modo completo dei vantaggi legati a questo movimento.

Ricordati di concludere la sessione mantenendo i muscoli in tensione e mettendo in atto movimenti lenti e controllati, in quanto è molto alta l'insorgenza di infortuni e gesti bruschi che potrebbero far subentrare diverse complicazioni fisiche.

Questi però non sono gli unici esercizi che possono essere svolti con le pool up bar, poiché sono molto diffusi anche i piegamenti modificati.

Attraverso questo passaggio è possibile potenziare gli arti superiori appoggiando una mano sulla sbarra, mentre l'altra dovrà essere mantenuta sul pavimento.

Bisognerà poi proseguire l'esercizio alzando e abbassando il corpo e cercando di ritornare alla posizione iniziale per tutta la serie di ripetizioni prevista.

Citiamo infine le flessioni, o push up, dove si compie il celebre movimento poggiando le mani sulla sbarra.

