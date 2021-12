Diablo II: Resurrected arriva la patch 2.4

Cambi al bilanciamento delle classi e modalità ladder su Diablo II: Resurrected in arrivo con la patch 2.4 del PTR all'inizio del 2022

11 anni fa è stata pubblicata la patch 1.13c di Diablo II, ed è stata ufficialmente l'ultima volta in cui sono stati apportati dei cambi al bilanciamento del gioco. Andando avanti fino al 2021, Diablo II: Resurrected ha accolto giocatori vecchi e nuovi tra gli appassionati di PC e console per godersi un'esperienza di gioco di Diablo II completamente rimasterizzata.



Con la reintroduzione del gioco a un pubblico più moderno, riteniamo che sia il momento di far evolvere ulteriormente Diablo IIcon la patch 2.4, la quale introdurrà diversi miglioramenti al bilanciamento, varie ed entusiasmanti modifiche agli oggetti e altro ancora, tutto in arrivo prima dell'inizio della prima stagione ladder!

Sin dall'uscita di Diablo II: Resurrected, i fan ci hanno lodato per il modo in cui la rimasterizzazione è rimasta fedele all'esperienza di gioco classica di Diablo II, ma hanno espresso il desiderio di vedere dei cambiamenti per rendere le loro configurazioni delle classi preferite ancora più divertenti e accessibili. Abbiamo già esplorato una marea di feedback e continueremo a lavorare a stretto contatto con la community e con i creatori di contenuti di Diablo a tale scopo. La patch 2.4 apporterà un'infinità di modifiche alle abilità di tutte le classi dei personaggi, con l'obiettivo di espandere la diversità delle configurazioni e gli stili di gioco delle classi.

Inoltre, la patch 2.4 introdurrà nuove ricette per il Cubo Horadrico, modifiche agli oggetti di completo e nuove parole runiche, nonché miglioramenti ai mercenari. Le nuove ricette per il Cubo Horadrico permetteranno di potenziare la qualità degli oggetti di completo, in modo da aprire a nuove possibilità di configurazione, mentre le modifiche agli oggetti di completo aggiorneranno i completi meno performanti per incentivarne l'utilizzo parziale o totale da parte dei giocatori. Saranno aggiunte nuove parole runiche che si integreranno alle modifiche alle abilità e ai mercenari in arrivo con l'aggiornamento, per dare più brio alle nuove configurazioni o ai mercenari che potresti non aver mai considerato prima d'ora.

Naturalmente, una delle funzionalità più gettonate per la quale i fan sono trepidamente in attesa è l'inizio della prima stagione ladder, anch'essa in arrivo all'inizio del prossimo anno. I giocatori potranno competere per un posto in classifica e potranno sbloccare una serie di parole runiche disponibili solo in modalità ladder. Alla fine della stagio ne, i personaggi ladder verranno spostati in una versione del gioco non ladder per poter continuare a giocare fino all'inizio della prossima stagione con nuove ricompense.

Dopo più di 20 anni dall'uscita del gioco originale, Diablo II continua a evolversi grazie alla passione e ai feedback della sua fiorente community.

