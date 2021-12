LG: AL CES 2022 “THE BETTER LIFE YOU DESERVE”

LG Electronics (LG) ha svelato oggi il video di annuncio della sua partecipazione al CES 2022, realizzato in collaborazione con John Legend, il pluripremiato artista e nuovo brand ambassador di LG SIGNATURE.Il video teaser di circa 30 secondi, dal tema The Better Life You Deserve, contiene l’invito alla LG World Première, la conferenza stampa ufficiale di LG al CES, che si terrà il 4 gennaio alle ore 17:00 (CET).







Sulle note del suo nuovo brano natalizio, You Deserve It All, Legend invita tutti a seguire LG al CES per sperimentare le innovazioni che permetteranno loro di vivere la vita migliore che meritano. Durante la LG World Première, coloro che visiteranno la pagina del sito LG dedicata al CES o il canale YouTube di LG global potranno vedere e ascoltare la visione dell'azienda su come spingersi oltre i propri limiti e affrontare le sfide che la vita presenta ogni giorno.







In linea con il nuovo format del CES 2022, LG ha scelto una combinazione di elementi fisici e digitali per offrire una nuova esperienza capace di coinvolgere persone in tutto il mondo. Utilizzando tecnologie avanzate di realtà virtuale e aumentata, LG coinvolgerà sia i visitatori fisicamente presenti all’evento di Las Vegas sia le persone che visiteranno virtualmente la fiera da ogni parte del mondo per far loro sperimentare gli straordinari vantaggi delle ultime innovazioni e la visione unica che le contraddistingue.







"Le persone meritano di vivere una vita più semplice e completa ed è questo obiettivo che spinge LG a innovarsi ogni singolo giorno", ha dichiarato Lee Jeong-seok, capo del Global Marketing Center di LG Electronics. "Non vediamo l'ora di mostrare, in occasione del CES 2022, come LG riesca a rendere la vita migliore nonostante le sfide che tutti noi affrontiamo quotidianamente ".

