Assassin’s Creed Crossover Stories disponibile

Ubisoft annuncia che le Storie Crossover di Assassin’s Creed, con Eivor e Kassandra, sono disponibili da oggi. Entrambe sono gratuite per i possessori dei rispettivi giochi, con una storia in Assassin’s Creed Valhalla con Eivor e Kassandra e una in Assassin’s Creed Odyssey con Kassandra o Alexios.

Assassin’s Creed Crossover Stories è il primo progetto crossover del franchise, diretto da Ubisoft Quebec in collaborazione con Ubisoft Montreal. Il contenuto vuole rispondere alla domanda “Cosa accade quando due eroi di Assassin’s Creed si incontrano?”, permettendo ai fan di approfondire la loro esperienza ed esplorare i legami tra gli eroi dei due giochi, scoprendo nuovi scenari da esplorare e una ricca storyline.

Per la storia di Assassin’s Creed Valhalla, Un incontro voluto dal fato, dovrai aver raggiunto il Livello 4 dell’Accampamento e aver completato la missione “Un amico saggio”, in cui Eivor aiuta Valka a stabilirsi a Ravensthorpe.

Nella storia di Assassin’s Creed Odyssey, Chi trova un amico trova un tesoro, basterà aver completato il Capitolo 1 e aver raggiunto Megaride, ma per evitare gli spoiler raccomandiamo di completare le tre storie dell’arco narrativo del gioco principale (Famiglia, Culto di Cosmo e Mitologia).

Come parte delle celebrazioni per il 35° anniversario di Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey sarà disponibile gratuitamente dal 16 al 19 dicembre su PlayStation®4, Xbox One, Stadia e Windows PC attraverso Ubisoft Store e Steam. Durante questo periodo, i fan potranno acquistare Assassin's Creed Odyssey con sconti fino al 75% e mantenere i loro progressi di gioco.

