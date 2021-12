Chocobo GP - data di lancio

PRONTI, PARTENZA, CHOCOBO!

CHOCOBO GP SFRECCIA VERSO IL TRAGUARDO

IL 10 MARZO 2022





SQUARE ENIX ha annunciato oggi che Chocobo GP, un'emozionante nuova esperienza di corse di kart ambientata nell'universo Chocobo, verrà lanciata in digitale su Nintendo Switch il 10 marzo 2022. I giocatori possono unirsi a Chocobo e ai suoi amici per sfrecciare verso il traguardo in vari e impegnativi percorsi ispirati a luoghi famosi della serie Chocobo e FINAL FANTASY. Inoltre, al lancio sarà disponibile anche una versione di gioco scaricabile gratuitamente dal Nintendo eShop, Chocobo GP Lite.

Per tutte le novità dai un’occhiata al nuovo trailer Chocobo GP – Trailer della data di uscita (Nintendo Switch) che mostra tutto il divertimento e il caos che ci si può aspettare all'inizio del prossimo anno. Il video introduce anche nuove modalità di gioco oltre alla modalità Storia e ai tornei per un massimo di 64 giocatori a eliminazione diretta nella modalità Chocobo GP:

Corsa contro il tempo: I giocatori possono sfidarsi a battere i loro migliori tempi personali su vari percorsi. Inoltre possono anche gareggiare in modo asincrono contro altri concorrenti da tutto il mondo* per ottenere il miglior tempo.

Gare in serie: I giocatori si sfidano per il primo posto in una serie di quattro gare; può essere giocato da solo o con gli amici.

Gara personalizzata: I giocatori possono creare le proprie gare con regole personalizzate, sia da soli che con gli amici.

Con Chocobo GP Lite, i piloti possono giocare al prologo della modalità Storia sia in giocatore singolo oppure in multiplayer* locale e online con un massimo di otto piloti, se ospitati da un amico che possiede la versione completa del gioco. I giocatori di Chocobo GP Lite possono anche provare i frenetici tornei a eliminazione per un massimo di 64 giocatori in modalità Chocobo GP. Inoltre, i dati di salvataggio potranno essere trasferiti da Chocobo GP Lite al gioco completo, in modo che i giocatori possano conservare senza problemi qualsiasi oggetto o valuta ottenuta nella loro più grande avventura di corse.

Chocobo GP e Chocobo GP Lite, scaricabile gratuitamente, saranno disponibili in digitale per Nintendo Switch il 10 marzo 2022.

