Assassin’s Creed Valhalla, L’alba del Ragnarok, in uscita a marzo 2022

Ubisoft annuncia che la nuova espansione di Assassin’s Creed Valhalla, L’alba del Ragnarok, sarà disponibile il 10 marzo. L’alba del Ragnarok sarà disponibile per tutti i possessori del gioco principale come prodotto a sé stante a 39,99 €. Inoltre, Ubisoft ha annunciato due Storie Crossover di Assassin’s Creed con Eivor e Kassandra, disponibili da domani, 14 dicembre. Entrambe gratuite per i possessori dei rispettivi giochi, con una storia per Assassin’s Creed Valhalla con Eivor e Kassandra e una per Assassin’s Creed Odyssey con Kassandra o Alexios.

Sviluppato da Ubisoft Sofia, L’alba del Ragnarok è la nuova espansione che continua l’Anno 2 con il supporto post-lancio di Assassin’s Creed Valhalla. In questa espansione, Eivor deve accettare il destino nei panni di Odino, il dio Norreno della Guerra e del Destino. Il regno nanesco di Svartalfheim sta collassando e l’amato figlio di Odino, Baldr, è stato reso prigioniero dall’immortale gigante del fuoco Surtr. Ne L’alba del Ragnarok, potrai liberare nuovi poteri divini, proseguendo nella leggendaria saga vichinga lanciandoti in una ricerca disperata attraverso un mondo della mitologia norrena.

Tutti i giocatori, che acquisteranno L’alba del Ragnarok tra il 13 dicembre 2021 e il 9 aprile 2022, riceveranno il pacchetto Crepuscolo e avranno immediato accesso al gioco principale. Questo bonus esclusivo comprende la livrea per corvo Messo di Dellingr, la livrea per cavalcatura Havardr, il Set Attrezzature del crepuscolo e l’Ascia Algurnir.

Assassin’s Creed Crossover Stories è il primo progetto crossover del franchise, diretto da Ubisoft Quebec in stretta collaborazione con Ubisoft Montreal. Il contenuto vuole rispondere alla domanda “Cosa accade quando due eroi Assassin’s Creed si incontrano?”, permettendo ai fan di approfondire la loro esperienza ed esplorare i legami tra gli eroi dei due giochi, per regalare un’esperienza narrativa unica ai giocatori.

Assassin’s Creed Crossover Stories sarà disponibile gratuitamente il 14 dicembre per i possessori dei rispettivi giochi; una storia per Assassin’s Creed Valhalla, una per Assassin’s Creed Odyssey. Queste storie esplorano i legami tra gli eroi dei due giochi, comprendono nuovi ambienti da esplorare e una ricca storyline da scoprire. Per la storia di Assassin’s Creed Valhalla, Un incontro voluto dal fato, dovrai aver raggiunto il Livello 4 dell’Accampamento e aver completato la missione “Un amico saggio”, in cui Eivor aiuta Valka a stabilirsi a Ravensthorpe. Nella storia di Assassin’s Creed Odyssey, Chi trova un amico trova un tesoro, basterà aver completato il Capitolo 1 e aver raggiunto Megaride, ma per evitare gli spoiler raccomandiamo di completare le tre storie dell’arco narrativo del gioco principale (Famiglia, Culto di Cosmo e Mitologia).

Sviluppato da Ubisoft Montreal, Assassin’s Creed Valhalla offre al giocatore un’esperienza unica nei panni di Eivor, un leggendario guerriero vichingo che si ritrova a dover lasciare la Norvegia, nel nono secolo d.C., a causa delle continue lotte e dalla diminuzione delle risorse. Rivivi lo stile dei guerrieri vichinghi con il rinnovato sistema di combattimento a due armi e sperimenta nuove opzioni di gameplay come razzie, assalti, l’accampamento e il nuovo sistema di progressione e di aggiornamento delle attrezzature. Alleanze politiche, decisioni strategiche e scelta nei dialoghi possono influenzare il mondo di Assassin’s Creed Valhalla, dovrai compiere le tue scelte con molta attenzione per proteggere la casa del tuo clan e il suo futuro.

Assassin’s Creed Valhalla è disponibile per console Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia e PC Windows attraverso Ubisoft Store e Store Epic Games. I giocatori possono Ubisoft+ su PC, Stadia e Amazon Luna.

