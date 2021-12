RockJam karaoke Bluetooth ricaricabile due microfoni -27% Sconti e Offerte

Macchina perda 10 watt con due, effetti di modifica della voce e luci a LED.

RockJam SP150 è l'ultima macchina per karaoke sul mercato. Ricco di funzionalità per iniziare la festa per persone di tutte le età. Perfeziona le tue armonie, crea il duetto perfetto o semplicemente evita di discutere su chi è all'altezza del compito. Questa macchina per karaoke RockJam è dotata di due microfoni. Per creare una vera esperienza di festa, i LED integrati in questa macchina per karaoke RockJam si muovono al ritmo della musica e si aggiungono all'atmosfera della tua esibizione. Perfeziona la tua performance aggiungendo effetti mentre canti e controllando il volume del tuo mix per assicurarti di poter davvero stupire il tuo pubblico. Porta la tua performance in movimento, la macchina per karaoke RockJam è leggera, ha una comoda maniglia per il trasporto e una batteria ricaricabile integrata.

Riproduzione Bluetooth e riproduzione MP3: Questa macchina per karaoke si collegherà a qualsiasi dispositivo intelligente in pochi secondi tramite i suoi ingressi Bluetooth e Aux integrati; puoi inoltre collegare una USB che ti offre tre metodi di riproduzione

Batteria ricaricabile integrata e altoparlante da 10 Watt: Questo dispositivo per karaoke ha una batteria ricaricabile integrata che ti consentirà di riprodurre musica attraverso l'altoparlante da 10 watt per un massimo di quattro ore, offrendoti un'esperienza di karaoke davvero wireless

Due microfoni per karaoke ed effetti vocali: Dotato di due microfoni per karaoke , questo kit karaoke è ideale per i duetti e dispone di controlli vocali che vanno da volumi indipendenti a cambia voce come alien e chipmunk

Luci a LED: Muovendosi a tempo di musica, lo spettacolo di luci integrato all'interno di questo karaoke può essere attivato e disattivato a seconda dell'utilizzo

Festa karaoke: Connetterlo alla tua smart TV tramite Bluetooth come altoparlante e usa questo karaoke per creare una tradizionale festa di karaoke, usa i servizi di streaming per cantare insieme ai testi mentre vengono visualizzati sulla TV

