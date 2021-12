Frogger in Toy Town: nuova modalità basata sul game show di Peacock

In Frogger in Toy Town, i giocatori sono chiamati a guidare la loro rana, fronteggiare numerosi ostacoli e vincere le sfide che si presentano a ogni livello. Cubi che si rovesciano, libri che cadono e altre insidie da evitare lungo il cammino, fanno di Frogger in Toy Town un’esperienza unica di azione realizzata con grafiche 3D simpatiche e colorate. Inoltre, i giocatori possono divertirsi con amici e familiari in modalità cooperativa multiplayer per affrontare in squadra le sfide che si susseguono.

Sin dalla sua introduzione nel 1981, Frogger è rimasto uno dei classici titoli arcade più amati di sempre. L’ambientazione semplice ma impegnativa richiede ai giocatori di evitare pericoli, come auto in strada, alligatori e serpenti, e riportare a casa in sicurezza le proprie rane. Negli anni il gioco è stato reso disponibile su molte piattaforme e giocato da milioni di fan in tutto il mondo.

Giocabile su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, Frogger in Toy Town è disponibile in esclusiva su Apple Arcade, servizio in abbonamento mensile a € 4,99 con un mese di prova gratuita. Apple Arcade fa anche parte dei pacchetti Apple One – Individuale € 14,95 al mese, Famiglia € 19,95 al mese, con un mese di prova gratuita.