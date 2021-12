Il mondo dei giochi online e le strategie di vendita delle case sviluppatrici

Realizzare giochi può essere costoso, ma anche acquistarli può esserlo. Siti di videogame molto popolari, influencer e persone che scrivono nel settore ricevono giochi gratuitamente. Tuttavia, è frustrante per un consumatore "normale" pagare anche 100 euro per un gioco il giorno dell'uscita e scoprire poi che mancano ancora diverse funzionalità e tantissimi contenuti.

La tendenza di far uscire giochi incompleti e di rilasciare contenuti addizionali successivamente è diventata ormai quasi una regola, a causa di editori e sviluppatori che vogliono realizzare un profitto sempre più alto.

Una volta erano rarissimi gli elementi come patch, aggiornamenti o espansioni. Oggi invece molti pubblicano un gioco e cercano poi di ricavarne continuamente entrate aggiuntive con gli aggiornamenti dei contenuti. I costi di creazione dei giochi, d'altronde, sono aumentati e per questo gli sviluppatore lavorano a contenuti più piccoli, invece di spendere innumerevoli ore di tempo di sviluppo e milioni di dollari su un ogni progetto.

Il valore della community

Se un gioco ha abbastanza successo, un'azienda può costruirci attorno una comunità molto grande e può convincere poi gli appassionati ad acquistare un aggiornamento. Promettendo ai giocatori un’esperienza ancora più ampia, li si invoglia infatti a continuare a giocare e ad acquistare. Giochi popolari come Fortnite, Warframe e Grand Theft Auto V online hanno riscosso un enorme successo grazie a questo modello, che, in un altro campo, è stato implementato da società come Latest Slot Sites, anch'essa molto rinomata.

Ci sono addirittura giochi che vengono lanciati quando non sono ancora finiti, perché un editore/sviluppatore vuole solo realizzare un profitto. I giochi sportivi in questo senso sono delle grandi vacche da mungere. Madden NFL, Fifa e NBA 2K sono costantemente fra i giochi più venduti al mondo e le aziende che li lanciano sanno che realizzeranno un nuovo profitto con ogni aggiornamento: roster, piccoli miglioramenti grafici, nuove funzionalità.

Il ciclo di sviluppo per la creazione di un gioco può essere un processo lungo e difficile. Ci sono molte cose che possono andare storte e se un gioco viene gestito male o se c'è un conflitto interno in un'azienda, il prodotto finale ne risentirà. Anche per questo la sensazione è che la tendenza a lanciare giochi incompleti non scomparirà presto. Alla fine spetta ai giocatori decidere dove vogliono spendere i loro soldi e in questo senso attendere le recensioni prima di acquistare un gioco può essere di grande aiuto.

Inoltre, spetta alle aziende fornire migliori condizioni di lavoro ai propri sviluppatori, in modo che possano concentrarsi nel creare soluzioni di gioco complete. Lavorare per lunghe ore di lavoro straordinario per raggiungere una scadenza è uno dei problemi più seri nell'industria dei giochi. Andare di corsa per completare un gioco non è vantaggioso per nessuna delle parti e rischia di avere come risultato la produzione di un gioco scadente. Dare ai dipendenti più tempo per lavorare può invece migliorare la loro salute mentale e, a sua volta, aumentare la produttività e la qualità del prodotto finale. Bisogna pensarci per tempo, per migliorare a 360 gradi tutto il mondo dello sviluppo dei giochi.

