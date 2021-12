Fabrizio Miccoli in carcere : Capitano sempre con te!

è in, ma non ha perso il sostegno dei suoi ex seguaci. L'ex calciatore e, condannato a tre anni e sei mesi per concussione aggravata dal metodo mafioso e detenuto a Rovigo per alcuni giorni, dopo essersi costituito dopo la sentenza della Cassazione che ha reso esecutiva la sentenza, ha raccolto le appoggio della curva rosanero. In occasione della partita di campionato di Serie C Palermo-Monopoli, disputata ieri sera e vinta a Barbera per 2-1 in favore della squadra locale, l'ultra rosanero della curva nord ha esposto uno striscione: "Sempre con voi, palermitani con i rosanero sangue”. "Allo stesso tempo, i tifosi hanno cantato canzoni dedicate all'ex giocatore, tra cui "un capitano, c'è un solo capitano".

Altre News per: fabriziomiccolicarcerecapitanosempre