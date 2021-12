Salvatore Ambrosini, un volto per mille voci

“

”

“

”

“

”

A soli 19 anni il mondo del web lo ha accolto tra le sue braccia come una star, brillando di luce propria nel suo canale YouTube e nel suo profilo Instagram, contando più di 10 mila ammiratori. Parliamo di, anche conosciuto come. Con le sue imitazioni è riuscito a conquistare la simpatia di un vasto pubblico, non necessariamente rimanendo entro i confini partenopei, raggiungendo l’apice del successo con, video più apprezzato dai suoi fan, in cui imita le voci dei personaggi di cartoni animati, come ad esempio la voce dell’iconico Homer Simpson e di molti altri ancora. È riuscito brillantemente anche a distinguersi nell’ambito della recitazione, tanto che ha preso parte alla webserie, nella quale ha recitato nei panni di Andrea d’Ungheria. Nel 2020 il giovane napoletano e la sua famiglia hanno realizzato una webserie comica, chiamatache, visto anche il suo potere attualizzante, è stata oggetto di un vasto e meritato successo.

Altre News per: salvatoreambrosinivoltomillevoci