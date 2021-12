Il vaccino a Guido Russo : Ecco il dentista denunciato per il braccio in silicone

Sulla porta del suo studio dentistico di viale Roma a Biella aveva apposto un cartello esplicito: "La presentazione del Green Pass è esclusivamente volontaria". Ma Guido Russo, 57 anni, dentista, titolare di uno studio a Biella e socio di un altro in Valle Mosso, era già stato sospeso dalla Facoltà di Medicina del Piemonte. Per questo giovedì mattina ha avuto l'idea di presentarsi al centro vaccinazioni Biver Banca di via Carso con un braccio in silicone e un busto con deltoidi gonfi che vengono utilizzati sui set cinematografici per evitare la vaccinazione contro il Covid-19. Se ne è accorto Filippa Bua, 60 anni, infermiera. E ora deve affrontare una denuncia per frode.

E' stata la Asl di Biella a denunciare l'episodio alla Procura. I carabinieri hanno ascoltato il racconto dell'infermiera e hanno consegnato un lungo rapporto. "Non credo nel vaccino, non l'ho fatto prima e non voglio farlo ora. Ma ho bisogno del Green Pass", ha detto per giustificarsi. E, dice oggi Repubblica : "Lei non crede che io abbia questo fisico", ha detto all'infermiera. Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ha descritto la truffa come "un'offesa al sistema sanitario piemontese".

La Stampa, invece, riporta che l'arto finto acquistato da Russo è in vendita su Amazon. E tra i commenti c'è chi suggerisce la strada: "Si può usare per l'iniezione dei vaccini". "Il suo tentativo ha i contorni di un'operetta - racconta al quotidiano il direttore generale dell'Asl Biella Mario Sanò - ma denota una totale mancanza di responsabilità e rispetto nei confronti degli operatori che stanno lavorando in una corsa contro il tempo per garantire i cittadini".

