Il Farming Simulator League si disputerà questo weekend

La finale Campionato del Mondo di Farming Simulator League si disputerà questo weekend, in palio 100.000 euro

GIANTS Software è lieta di annunciare che domenica 5 dicembre si concluderà la terza stagione del Campionato del Mondo di Farming Simulator (FSL Season 3 World Championship), la fase finale di questo torneo verrà trasmessa sulcanale ufficiale Twitch di GIANTS Software, sul canaleYouTube e su Facebook. Il live-stream inizierà alle 10:00 del mattino (orario italiano)

Le prime otto squadre si sfideranno per contendersi un premio del valore di 100.000 euro, la fetta più grande di un montepremi stagionale complessivo di 250.000 euro. Il tabellone delle sfide a eliminazione diretta prevede i seguenti accoppiamenti: Trelleborg vs mYinsanity, Corteva Agriscience vs. Valtra, Hörmann vs. Bednar e LSA E-Sports vs. Krone.

"Siamo estremamente entusiasti di questa spettacolare terza stagione del campionato e non vediamo l’ora di assistere alla fase finale che si disputerà questo fine settimana", ha dichiarato Christian Ammann, CEO di GIANTS Software. “Un ringraziamento speciale va ai nostri sponsor e partner che hanno reso possibile questa terza stagione. Siamo certi che questa sarà la finale più emozionante nella storia della FSL".

