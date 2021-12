Aggiornata la blacklist ADM: i siti oscurati salgono rispetto al 2020

Il gioco online, anche e soprattutto per l’emergenza sanitaria, ha continuato la sua crescita esponenziale, come rivelano anche i dati del fatturato e gli utili ormai garantiti. Si tratta di un polo di attrazione per tante realtà, ivi compresa la criminalità organizzata.



Riciclaggio e possibilità di frodare i giocatori spingono le mafie ad investire sempre di più nel mondo del gioco.



Ciò ha spinto, negli anni, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad operare in sinergia con la Polizia Postale e le forze dell’ordine. Contestualmente viene ribadita spesso la volontà di tutelare tutte le fasce di giocatori, in particolare quelli più deboli: generalmente anziani e adolescenti, soggetti che subiscono spesso il richiamo degli operatori illegali, dietro le finte promesse di vincite facili e prive di rischio.



Il servizio postale e delle comunicazioni sparsi per il territorio nazionale operano un monitoraggio perenne.



Obiettivo principale contrastare il diffondersi di fenomeni di criminalità in rete. In particolare per i settori del betting, a tutela del corretto svolgimento delle stesse manifestazioni sportive. Gli spazi web operano monitoraggi perenni, la Sezione Operativa Social Network assiste l’ADM ed ha proposto il reindirizzamento di circa 30 siti di raccolta di scommesse online, sprovvisti della necessaria concessionaria di ADM.



Si tratta di portali tutti riconducibili a società registrate in Paesi esteri.



L’Agenzia, competente nella gestione, regolamentazione, coordinamento e controllo del comparto gioco in Italia, dopo i controlli e l’implementazione di siti, ha emesso un provvedimento di reindirizzamento dei siti individuati e non autorizzati. La soluzione ha portato all’aggiornamento della celebre “Black List” di Adm, con l’oscuramento di 38 operatori esteri. Il totale dei siti “illegali” sale a 9.116. A giugno 2020 i siti oscurati erano poco più che 8000.



La sicurezza in un contesto di gioco ormai quasi del tutto online, è il primo passo. Ci sono delle caratteristiche specifiche che un casinò online deve avere, pertanto, per operare regolarmente in Italia. Come riportato da Casinosicuro.it, il primo passo è proprio la concessione, con logo esposto, di ADM. Il dominio è un altro segnale: .it e non .com.



Gli stessi portali espongono il logo “Gioco Responsabile”, mission e vision di un’intera industria. Non mancano altri dettagli.



Ogni portale sicuro ha procedure di registrazione regolamentate, chiare e trasparenti operazioni di deposito e prelievo. Un folto e organizzato sistema di crittografia, un codice di gioco. Ciascun operatore deve garantire inoltre un RTP, un ritorno al giocatore, in termini di percentuali di vincita e soprattutto tutela della privacy. Infine servizi clienti erogati con vari sistemi, dai call center alle mail.





