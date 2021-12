Usabilità mobile : come ottimizzarla

Se fino a qualche anno fa navigare su internet era un’operazione svolta principalmente al pc, ad oggi non si può dire la stessa cosa. Molte persone, infatti, preferiscono utilizzare il proprio smartphone per visitare i siti web e per effettuare i propri acquisti.

Proprio per questo, gli sviluppatori dei siti web devono concentrarsi in maniera specifica anche sull’usabilità di ogni sito da mobile. Infatti, gli smartphone sono devices di dimensioni ridotte, proprio per questo è stato necessario per gli sviluppatori focalizzarsi sull’adattamento delle pagine web anche sugli schermi più piccoli, senza sacrificarne le funzioni.

Controllare i siti web da mobile

Prima di pensare a come migliorare l’usabilità mobile di un sito web, occorre controllare eventuali problemi aprendo il portale da mobile.

Come prima cosa, i contenuti testuali: quando si realizza un sito, infatti, spesso si inseriscono solo successivamente i testi, e se ne trascura la formattazione. Pertanto, aprendo il sito web da smartphone, una cosa che può balzare immediatamente all’occhio sono i testi illeggibili. Questo aspetto non deve essere sottovalutato, un sito web con testi poco visibili è sicuramente svantaggiato.

Fatto ciò, si può passare alla verifica delle immagini all’interno delle varie pagine del sito web. Occorre accertarsi che il caricamento sia veloce, che si vedano in maniera corretta e che siano posizionate esattamente come nella visualizzazione da pc.

per avere maggiori certezze in merito all’ottimizzazione dell’usabilità mobile del proprio sito web, è possibile rivolgersi a degli esperti del settore come ad esempio Aritmetika.

Un ulteriore aspetto da controllare è il funzionamento dei link esterni ed interni, controllando che tutti i pulsanti presenti nel sito, che portano ad altre pagine, siano funzionanti e veloci nell’eseguire il comando eseguito da touch screen.

Solo in questo modo, infatti, è possibile essere certi dell’ottimizzazione della propria piattaforma, se non si hanno le capacità tecniche necessarie è meglio evitare il classico fai da te.

La Search Console

Tuttavia, per poter ottimizzare l’usabilità da mobile del proprio sito è consigliabile dare uno sguardo anche ai servizi presenti già in rete. Più precisamente, tra gli strumenti messi a disposizione da Google per controllare se il proprio sito web è mobile-friendly, vi è la Search Console. Per chi non lo sapesse, si tratta di un particolare programma che propone un report su alcuni criteri importanti.

Un primo controllo che viene effettuato riguarda l’utilizzo di Flash. Non a caso, la maggior parte dei browser ottimizzati per dispositivi mobile, non riescono ad eseguire Flash, per questo la Search Console sottolinea questo errore in modo da poterlo risolvere. Inoltre, sempre Search Console, rileva quando gli elementi presenti sul sito sono troppo vicini tra loro, o quando le dimensioni del carattere sono talmente ridotte da imporre agli utenti di ingrandire con le dita l’intera pagina.

È risaputo, infatti, che l’estetica, e più in generale la visibilità, del sito, è un tema piuttosto importante. Un altro errore che viene evidenziato è la presenza di pop up che coprono tutto lo schermo, e rendono difficile all’utente eseguire le operazioni sulla pagina.

Altre News per: usabilitàmobilecomeottimizzarla