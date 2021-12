Natale 2021 alternativo con giochi da tavolo e videogames

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: anche quest'anno il Natale sta arrivando, portando con sé tutta la sua magia! Le città hanno già cominciato a scintillare con un potpourri di luci, nelle case stanno per spuntare alberi e presepi di ogni tipo. C’è qualcuno che si è addirittura procurato già tutti i regali.Stare insieme ad attendere la notte del 25 dicembre è forse la tradizione più bella di tutte, il momento in cui la magia del Natale si sente più forte che mai: ma che fatica coinvolgere tutta la famiglia. La classica tombolata non basta più, ormai è fuori moda. Adesso, per fortuna, ci sono tantissime valide alternative in grado di appassionare amici e parenti: dagli intramontabili giocattoli e giochi in scatola agl’immancabili videogiochi, soluzioni perfette per eliminare del tutto quel gap generazionale e far divertire proprio tutti, adulti e bambini.





Pesa di più una bella fetta di panettone o un cervello? Per scoprire la risposta a questa domanda, basta sfidarsi a Big Brain Academy: Sfida tra menti, il nuovo party game multiplayer per la famiglia di console Nintendo Switch che mette alla prova le capacità intellettuali e i riflessi di tutta la famiglia con una serie di divertenti attività. Insieme al Prof. Bilancini, ognuno scoprirà il “peso” del proprio cervello, testando memoria, capacità di analisi, percezione e altro ancora. Chi sarà il più “cervellone” della famiglia?





Momenti come Natale e Capodanno sono perfetti per tirare le somme della propria vita ed esprimere desideri per il futuro. Con Il Gioco della Vita Refresh targato Hasbro i giocatori possono attraversare tutte le fasi della vita e viverle – o riviverle – a modo proprio! Girando lo spinner, ognuno scopre il proprio destino e sceglie liberamente la propria strada, con la massima libertà di espressione possibile nel gioco.





Dai giochi di società e le sfide di intelligenza, alle piste per le macchinine: Carrera Toys ha creato la combinazione perfetta per piccoli costruttori-piloti con le nuove piste GO!!! Build N Race! Non solo adulti e bambini potranno gareggiare con le automobiline di Carrera, ma potranno anche costruire la propria pista, progettando percorsi mozzafiato e sfide impossibili tra strettoie, rampe e sottopassaggi. Non resta che cominciare a creare!





Il giorno di Natale le tradizioni culinarie sono protagoniste. Ogni regione italiana, infatti, prepara il suo piatto tipico per celebrare questa giornata di festa. Monopoly, il gioco in scatola più famoso al mondo, nell’edizione di Buonissimo.it è perfetto per accompagnare i giocatori alla scoperta di tutte le delizie italiane, da Nord a Sud, in un vero e proprio viaggio tra i sapori, in cui il tabellone assume le sembianze di una tavola imbandita: Parco della Vittoria e Viale dei Giardini lasciano il posto a un delizioso Brasato al barolo e al grande classico della città meneghina, il Risotto alla milanese, mentre Vicolo Corto diventa filante come la Polenta concia valdostana.





Ma tutti questi deliziosi manicaretti gustati durante il 25 dicembre andranno smaltiti, prima o poi! Un’ottima idea per cominciare subito è giocare tutti insieme a Just Dance 2022, il simulatore di ballo numero uno al mondo targato Ubisoft. Il videogame invita i giocatori a passare momenti spensierati, dedicandosi ai balli più sfrenati con gli amici, tra hit estive e grandi classici.

Altre News per: natale2021alternativogiochitavolovideogames