METZ Android 10.0 Smart TV Serie MUC7000 Sconti e Offerte

TV, LED Direct, UHD 3840x2160, 55 (139 cm), HDR10/HLG, HDMI, ARC, USB, Slot CI+, Dolby Digital, Dolby Vision, DVB-C/T2/S2, HEVC MAIN10, Google Assistant, Argento.

METZ, un marchio tedesco con oltre 80 anni di esperienza. Design, tecnologia e qualità tedeschi. La tecnologia 4K HDR10 è adottata per migliorare il contrasto dell'immagine, visualizzando così dettagli più nitidi, persino le nervature delle ali di una farfalla. Chameleon Extreme 2.0, con una migliore qualità dell'immagine: il processore d'immagine professionale, offre elevate prestazioni. Con 8,29 milioni di pixel, è possibile avere colori fedeli alla realtà in ogni immagine. Usa la modalità Sport per un'esperienza migliore durante le partite di calcio. Anche l'azione più veloce può essere vista chiaramente come se fossi allo stadio.

La Serie METZ MUC 7, certificata da Dolby e DTS, due delle migliori società al mondo di decodifica del suono, offre a casa una migliore esperienza audio, e sarà come sentire dal vivo il canto degli uccelli e il gorgoglio dei ruscelli nei boschi Sintonizzatore Digitale Terrestre T2 & Satellitare S2 HEVC 10 compatibile con gli switch off previsti nel 2021/2022. Ingombro TV: 122.7 x 77 x 28 cm. Compatibile con Google Assistant.

