AAMS vs. ARJEL: le caratteristiche e i vantaggi

Due autorità europee, diverse ma unite da un obiettivo comune: quello di tutelare i giocatori che vogliono utilizzare le offerte di gioco proposte direttamente dal mercato online su diversi siti web. Ogni volta che si sceglie una piattaforma di scommesse sportive o un casinò virtuale è bene sapere che ci sono dei fattori importanti da conoscere preventivamente. Soprattutto se vogliamo sempre avere la certezza di iscriverci a portali sicuri.

Di seguito parleremo di due Autorità importanti a livello europeo: da un lato l’italiana AAMS (ora ADM) e dall’altro la ARJEL (ANJ). Il nostro scopo è quello di mettere in luce il loro operato, parlando sia dei vantaggi che possono offrire, ma anche degli svantaggi che possono pesare maggiormente sui giocatori e appassionati. E ovviamente anche sugli operatori che non rispettano i requisiti previsti per l’ottenimento di una licenza.

Caratteristiche AAMS: Pro e Contro

I casino online certificati ADM hanno ricevuto una licenza che li rende sicuri e legali in Italia. Negli ultimi anni, per cercare di limitare le realtà di gioco illegali, l’AAMS ha iniziato ad agire su più livelli, mostrando le sue competenze rispetto:

Lotterie istantanee e tradizionali;

Scommesse sportive;

Funzioni statali in materia di giochi;

Slot machine;

Video lotterie;

Bingo;

Pronostici;

Giochi di abilità e numerici (esempio Superenalotto e Win for Life);

Tabacchi lavorati.

Se il vantaggio più grande è dato dal continuo controllo svolto per evitare truffe e, al tempo stesso, sostenere il gioco responsabile prevenendo ogni forma di dipendenza, ci sono anche degli svantaggi. Per esempio dei limiti severi e delle quote che sono inferiori rispetto ad altri mercati.

Ecco perché diversi giocatori italiani amano anche affacciarsi verso i casino non AAMS legali che non hanno licenza italiana. Attenzione però: pur non avendo ottenuto una certificazione ADM, hanno licenze internazionali come la MGA di Malta o quella dell’Unione Europea. Ciò permette a ogni giocatore di trovarsi sempre in un contesto sicuro, con offerte e quote più allettanti, poiché questi bookmaker non hanno limiti previsti per i pagamenti, per le puntate minime e non ci sono tetti massimi di scommessa.

Caratteristiche ARJEL: Pro e Contro

L’Autorità francese indipendente ARJEL, ora denominata ANJ, si comporta allo stesso modo e permette di regolamentare il gioco d’azzardo in Francia. Il suo lavoro è stato ufficialmente istituito a partire dal 2010, quando è stato considerato necessario rafforzare la concorrenza e la regolamentazione del settore di gioco, anche online.

ANJ opera per garantire la conformità dei bookmaker e proteggere così i giocatori più vulnerabili. Inoltre vi è una costante lotta contro le frodi e il riciclaggio di denaro, oltre a voler garantire equità delle operazioni del gioco d'azzardo.

Fin dal 2010 il sito di ANJ presenta un elenco di operatori approvati con i relativi link per i portali, ed ha sempre contattato gli operatori senza licenza pregandoli di smettere di accettare giocatori francesi tra i loro iscritti. Quotidianamente lotta per bloccare l’accesso a questi portali.

Conclusione

Il ruolo svolto da queste due diverse Autorità è la chiave centrale per rendere sempre più trasparente il settore del gioco a distanza e sostenere il gioco responsabile. Basti pensare che negli ultimi mesi l’ADM ha oscurato 38 siti di operatori esteri, per un totale di 9.116 portali bloccati in Italia.

Dall’altra parte ANJ ha ammesso di voler intraprendere una riforma per introdurre di nuove condizioni sulla condotta degli operatori. Ma anche sui requisiti necessari che un bookmaker deve avere per ottenere una licenza. Sono compresi in questo piano d’azione i limiti di deposito obbligatori e gli interventi di assistenza per i clienti. Sembra quindi che la Francia stia seguendo le ferree linee già introdotte sul mercato italiano, in modo da alzare il livello di controllo e protezione.

