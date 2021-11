Era morto! Srikesh Kumar viene ritrovato vivo in cella frigorifera

Incredibile storia in India dove un uomo dichiaratodopo un incidente d'auto il giorno successivo è stato trovatonella. Il protagonista dell'incredibile storia è Srikesh Kumar, 45 anni. L'uomo è stato portato d'urgenza in una clinica privata dopo essere stato investito da una moto a Moradabad, un comune dell'Uttar Pradesh a est di Nuova Delhi. Dichiaratoda un medico all'arrivo in struttura, è stato trasferito in un ospedale pubblico per l'autopsia.

"Il dottore lo ha visitato e, non trovando segni di vita, ha trovato la sua morte", ha detto il direttore medico dell'ospedale Rajendra Kumar. La salma è stata depositata in una cella frigorifera in attesa dei parenti, arrivati sei ore dopo. Ma quando sono arrivati i parenti, hanno scoperto che l'uomo era ancora vivo. Ora il giovane è in coma. "Questo è un miracolo", ha detto il direttore medico. Al riguardo è stata aperta un'inchiesta.

