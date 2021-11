Clare Machin : Mamma di 39 anni muore dopo un forte mal di testa

Il, poi le urla: "Chiama un'ambulanza". Due settimane dopo,, 39 anni, madre di quattro, è morta in ospedale. La donna di Huyton, nel Merseyside, in Gran Bretagna, era in vacanza con la famiglia quando improvvisamente ha avvertito undolore al cranio e dopo aver chiesto aiuto è svenuta a terra.

Clare Machin si stava godendo un fine settimana nel Galles del Nord con il suo compagno e il loro figlio di 11 anni, Alfie, quando si è svegliata con un terribile mal di testa. La cugina di Clare, Jacquie Gaffney, 52 anni, ha detto: “Si è svegliata con un terribile dolore alla testa. Ha urlato "Chiama un'ambulanza" prima di cadere a terra. La donna è stata portata al Glan Clwyd Hospital di Bodelwyddan e successivamente trasferita al Royal Stoke University Hospital, dove ha subito due operazioni nel tentativo di salvarle la vita. Clare Machin si stava godendo un fine settimana nel Galles del Nord con il suo compagno e il loro figlio di 11 anni, Alfie, quando si è svegliata con un terribile mal di testa. La cugina di Clare, Jacquie Gaffney, 52 anni, ha detto: “Si è svegliata con un terribile dolore alla testa. Ha urlato "Chiama un'ambulanza" prima di cadere a terra. La donna è stata portata al Glan Clwyd Hospital di Bodelwyddan e successivamente trasferita al Royal Stoke University Hospital, dove ha subito due operazioni nel tentativo di salvarle la vita.

Altre News per: claremachinmammaannimuoredopoforte