Gunfire Reborn si aggiorna alla versione 1.0

Gunfire Reborn raggiunge la versione 1.0, 505 Games pubblicherà il titolo su console nel 2022

Due milioni di vendite globali su PC dal suo rilascio in Accesso Anticipato a maggio 2020







e Duoyi Network hanno oggi annunciato di aver stretto un accordo per pubblicare

globalmente su console nel 2022.

, lo sparatutto cooperativo in prima persona iper-stilizzato e ispirato ai roguelite, sviluppato da Duoyi Network, termina oggi la sua avventura in Accesso Anticipato, uscendo nella sua versione 1.0 su PC, dopo aver venduto 2 milioni di copie globali.

Dopo il lancio nel maggio 2020,Gunfire Rebornha ricevuto tanti elogi dai giocatori (94% delle recensioni positive su Steam) ed è stato definito “irresistibile” in unasplendida recensione di Famitsu.

Entrambe le società introdurranno il pubblico delle console aGunfire Reborn e la sua miscela esplosiva di shooter basato sulle abilità dei personaggi e roguelite, il tutto reso in una sorprendente estetica cel-shading. Gioca da solo o in cooperativa con un massimo di altri tre giocatori in un gioco dalla rigiocabilità estrema attraverso splendidi ambienti. Raccogliete e abbinate più di 40 armi, più di 100 pergamene, potenti iscrizioni e ascensioni per creare build che vi permetteranno di essere devastanti tiratori scelti o alchimisti magici.

L'imminente uscita mondiale diGunfire Reborn su console implementerà un ampio supporto linguistico, permettendo ai giocatori di tutto il mondo di godersi il gioco insieme attraverso la modalità co-op a quattro giocatori. Nell'annunciare questa partnership di distribuzione, 505 Games e Duoyi Network continuano una relazione commerciale iniziata nel 2017 con un accordo di distribuzione simile per Portal Knights.

"Siamo entusiasti che 505 Games si stia imbarcando ancora una volta in un progetto emozionante con Duoyi Network.Gunfire Reborn è un gioco che abbiamo seguito fin dalla sua incubazione a Guangzhou e siamo lieti di vederlo tagliare il traguardo dei 2 milioni di unità vendute su PC", ha detto Raffaele Galante, co-CEO di 505 Games con suo fratello Rami. "Questa nuova collaborazione approfondisce ulteriormente la presenza di 505 Games in Cina, e conferma l'emergere della Cina come un importante centro di sviluppo per innovative esperienze videoludiche pay-to-play e 505 Games come un ponte per gli eccezionali sviluppatori cinesi che devono raggiungere un livello globale".

Gunfire Reborn sarà lanciato in tutto il mondo su console nel 2022, con ulteriori aggiornamenti per PC e console da rilasciare in futuro.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti regolari su

Gunfire Reborn

, visitate il

