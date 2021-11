Cloudname: Ecco il trading dei domini online

Cloudname è una piattaforma rivoluzionaria dedicata ai trader di domini web. Consente agli utenti di ottenere il massimo dai loro nomi di dominio, offrendo un mercato vivace, analisi avanzate, domini NFT, tokenizzazione e molto altro.

Quando si parla di proprietà immobiliari vi è uno slogan: "Posizione, posizione, posizione". Questa è la frase comune per il successo nel mercato immobiliare e il concetto non è diverso per le proprietà presenti in una realtà virtuale alternativa, chiamata metaverso.

Cos'è il Metaverso?

Il termine "metaverso" è stato originariamente coniato nel libro dello scrittore di fantascienza Neal Stephenson nel 1992 per descrivere un mondo virtuale in cui le persone si collegano usando i propri avatar virtuali. I giochi online come Second Life, lanciato nel 2003, sono stati pionieri per le economie del metaverso, consentendo agli utenti di scambiare beni e servizi utilizzando i loro dollari Linden in-game, compresi gli immobili virtuali.

Il metaverso è un mondo in crescita sul web, in particolare nel mondo dei videogames con titoli come Fortnite, Roblox e molti altri che promuovono una comunità nel metaverso per i giocatori, come ne abbiamo già parlato recentemente in questo articolo.

Anche i siti di social media come Facebook si stanno spingendo nello spazio del metaverso con Horizon Worlds, che sta pianificando di assumere 10.000 persone nell'Unione Europea nei prossimi cinque anni per aiutare a costruire la loro visione di questo mondo virtuale.

Sta anche decollando tra la finanza decentralizzata con piattaforme come Decentraland, uno spazio del metaverso online che si definisce il primo mondo virtuale completamente decentralizzato di proprietà dei suoi utenti in cui creano, esplorano e scambiano beni virtuali utilizzando contratti intelligenti sul mercato.

Cos'è Cloudname, l'agente immobiliare del Metaverso?

Cosa fai con un'opera d'arte che non esiste fisicamente? Questa è la domanda che molti si sono fatti quando un investitore, che si fa chiamare Metakovan, ha acquistato l' opera d'arte digitale “Everydays: The First 5000 Days”, dell'artista americano Beeple da Christie's, per 69 milioni di dollari.



Ma l'arte è solo una parte di una nuova economia di mondi virtuali basati su blockchain in cui terreni, edifici, avatar e persino nomi possono essere acquistati e venduti come NFT, spesso per centinaia di migliaia di dollari. In questi ambienti le persone possono girovagare con gli amici, visitare edifici virtuali e partecipare a eventi virtuali.

Come può esistere qualcosa di tangibile come un luogo, un edificio, un indirizzo nel mondo virtuale che è il cyberspazio? È abbastanza semplice. Quei luoghi reali sono l'indirizzo che usiamo per navigare in internet, i punti di riferimento univoci per una specifica attività o progetto: Nomi di Dominio.

Possedere un nome di dominio nel cyberspazio è esattamente la stessa cosa che possedere un terreno nel mondo reale, con l'eccezione che puoi costruire qualcosa su un nome di dominio e non su un terreno e che quindi il famoso slogan "Posizione Posizione Posizione!" si traduce in “Nome Nome Nome!”

Con Cloudname hai l'accesso completo a tutte le informazioni per determinare il prezzo dei domini, e come per un terreno, acquistare quello col nome migliore per le tendenze del momento per poi rimetterlo sul mercato quando risulterà interessante per un altro investitore. Inoltre avrai il pieno utilizzo degli algoritmi che segnalano le tendenze imminenti, nonché l'uso dello strumento di investimento automatico, un meccanismo che gestisce il budget degli utenti per acquistare domini di tendenza.



In conclusione

In questo modo, gli appassionati del Metaverso, possono confrontarsi col mercato immobiliare dei terreni virtuali del web disponendo di strumenti avanzati. Attualmente ci sono alcune migliaia di proprietari terrieri unici su ciascuna delle principali piattaforme basate su blockchain. La loro teoria è che più persone si radunano in questi ambienti, più i terreni in posizioni centrali saranno molto ricercati a causa della quantità di traffico di visitatori.

Possedere un nome di dominio nel cyberspazio è esattamente la stessa cosa che possedere un terreno nel mondo reale, con l'eccezione che puoi sempre vendere, affittare o costruire qualcosa su un nome dominio. Se vuoi saperne di più del trading di domini ti consigliamo la visione dell’intervista di Pop Economy a Davide Vicini, uno dei fondatori di Cloudname.

Altre News per: cloudnameeccotradingdominionline