ASUS ROG Strix Arion S500 arriva in Italia

PUNTI CHIAVE

• Velocità di trasferimento senza rivali: l'SSD DRAM offre velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, fino a 12 volte più alte rispetto ai tradizionali HDD esterni

• Raffreddamento eccezionale: il design in lega di alluminio e un pad termico interno forniscono un'efficace dissipazione del calore

• Protezione completa dei dati: l'unità è protetta con crittografia dei dati AES a 256 bit; inoltre è incluso il software NTI Backup Now EZ

• Compatibilità completa: interfaccia USB-C® 3.2 Gen 2 per prestazioni superveloci e ampio supporto di dispositivi, comprese le console di gioco più recenti

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità in Italia di ROG Strix Arion S500, un'unità SSD NVMe® portatile con connessione USB-C 3.2 Gen 2 per trasferimenti di file con velocità fino a 1.050 MB /S. Realizzato in lega di alluminio, questo dispositivo di archiviazione elegante e facilmente trasportabile è dotato di un pad termico per un'efficace dissipazione del calore, crittografia dei dati AES a 256 bit, software ROG SSD Dashboard per una facile gestione delle impostazioni e illuminazione esclusiva Aura Sync. ROG Strix Arion S500 include anche il software NTI Backup Now EZ, per una protezione dati avanzata.

Velocità di trasferimento senza rivali

All'interno di ROG Strix Arion S500 si trova un SSD Phison ad alte prestazioni in grado di raggiungere velocità di trasferimento di 1.050 MB/s, quindi fino a 12 volte più veloce degli HDD esterni tradizionali. In virtù di queste performance, un file da 100 GB può essere trasferito in solo due minuti. Inoltre, la memoria DRAM e l'ampia cache SLC massimizzano le prestazioni di gestione dei dati e aiutano a prolungare la vita dell'SSD.

Raffreddamento eccezionale

Il telaio in lega di alluminio di ROG Strix Arion S500 include un pad termico interno che mantiene le temperature a un livello ottimale, così da sostenere trasferimenti di dati ad alta velocità. Questa soluzione termica aiuta anche a prolungare la longevità del dispositivo.

Protezione completa dei dati

ROG Strix Arion S500 si affida alla crittografia hardware di tipo AES a 256 bit per garantire la sicurezza dei dati senza influire sulle prestazioni della CPU. Inoltre, include il software NTI Backup Now EZ per proteggere tutte le risorse da attacchi di virus dannosi e problemi hardware. La funzione di recupero dei dati è utile anche nei casi in cui un file è cancellato accidentalmente.

Per un ulteriore livello di tranquillità, l'intuitiva interfaccia ROG SSD Dashboard visualizza tutte le informazioni vitali dell'unità, tra cui la temperatura, lo stato di archiviazione, lo stato di utilizzo e così via.

Compatibilità completa

ROG Strix Arion S500 è dotato di connettività USB-C 3.2 Gen 2 per prestazioni superveloci e supporto per un'ampia gamma di dispositivi mobili, notebook, PC e console di ultima generazione.

Orgoglioso vincitore di un iF Design Award 2020, ROG Strix Arion S500 è anche elegante e dotato dell'esclusiva illuminazione ASUS Aura Sync per riprodurre effetti di luce spettacolari.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

ROG

è disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di139,90€ IVA inclusa.

