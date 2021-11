Pedopornografia a Torino : Tra i 3 arresti anche un sacerdote

La polizia diha sconfitto una rete di utenti italiani che scambiavano materiale pornografico realizzato con minori su una nota piattaforma di messaggistica. Nell'operazione sono state indagate 26 persone e sono stati sequestrati migliaia di file.: un, un tecnico informatico di 37 anni e l'ideatore del canale di pagamento oggetto delle prime indagini.

A febbraio gli agenti avevano attivato un servizio di monitoraggio su una piattaforma di messaggistica che ha garanzie di ampio anonimato per gli utenti, focalizzando la loro attenzione su alcuni canali aperti, frequentati principalmente da utenti italiani. Nell'ambito dell'operazione "Meet up", gli agenti, per entrare nel canale e conquistare la fiducia del resto delle persone presenti in chat, erano interessati allo scambio di materiale. Per accedere ai contenuti pedopornografici era necessario versare una somma di denaro.

"Migliaia di file raccapriccianti" La polizia postale ha sequestrato migliaia di file con contenuti definiti "raccapriccianti" dagli inquirenti, in alcuni casi raffiguranti vere violenze sessuali su bambini piccoli.

Altre News per: pedopornografiatorinoarrestianchesacerdote